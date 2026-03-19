Objavljen prvi prikaz igrivosti nadolazećeg SF RPG-a Exodus

Nakon dugogodišnjeg rada u BioWareu, James Ohlen, Chad Robertson i Drew Karpyshyn odlučili su krenuti vlastitim putem i osnovali Archetype Entertainment, novi developerski studio koji je na Game Awardsima krajem 2023. najavio svoj prvi projekt Exodus.

Veliko zanimanje javnosti za njega potaknula je činjenica da je jednog od likova u igri, negativca C. C. Orleva, glasovno oživio poznati glumac Matthew McConaughey, koji je ujedno postao i neslužbeni glasnogovornik projekta, te smo njegov glas slušali u nekoliko dosad objavljenih promotivnih videa, no konkretnu igru do jučer nismo vidjeli.

Iako je već nakon prezentacije bilo jasno da je developerima kao veliki uzor poslužio serijal Mass Effect, jučerašnjim videom, kojeg donosimo u sklopu ove objave, to je dodatno potvrđeno. Kao veliki fanovi spomenute SF franšize nismo mogli ne zamijetiti sličnosti, što dakako ne mora uopće biti loše.

Exodus nas vodi u daleku budućnost i bavi se tematikom međuzvjezdanih putovanja i vremenskom dilatacijom gdje vrijeme sporije protječe za tijela koja se gibaju velikim brzinama.

Kao pripadnici Travelersa, jedne od frakcija, igrači će biti u potrazi za artefaktima koji bi im omogućili tehnološki napredak te će putem susretati druge frakcije i likove, a svaka odluka koju donesu utjecat će na razvoj priče. Prema planu, Exodus očekujemo na tržištu početkom iduće godine, ukoliko ne dođe do neplaniranih odgoda.