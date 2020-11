Objavljene nominacije za dodjelu nagrada The Game Awards

Ove godine u broju nominacija predvode akcijska igra The Last of Us Part II i roguelite Hades, a svi zainteresirani igrači mogu dati glasove svojim favoritima

Bliži se 12. mjesec, što znači da se bliži novo izdanje dodjele nagrada The Game Awards. Čovjek koji je smislio i organizirao ovu dodjelu, Geoff Keighley, svake godine ima sve popularniji prijenos uživo, što zbog same dodjele, što zbog cijele hrpe igara koje budu najavljene za vrijeme njegove prezentacije. Ove godine će zbog koronavirusa dodjela biti online, a već sada znamo koje su igre dobile nominacije.

Ako želite, sve kategorije možete pogledati u video izdanju u nastavku ili možete nastaviti čitati, ako vam je tako draže.

Najprije najvažnija kategorija, ona za najbolju igru u 2020. godini. Ovog puta su nominirane dvije PlayStation 4 ekskluzive, jedna ekskluziva za Switch i tri multiplatformske igre koje redom idu ovako: akcijska igra Naughty Doga, The Last of Us Part II, akcijska igra Sucker Punch Studiosa, Ghost of Tsushima, Nintendova simulacija Animal Crossing: New Horizons, remake kultnog RPG-a iza kojeg stoji Square Enix, Final Fantasy VII Remake, roguelite s naglaskom na priči za koji je zaslužan Supergiant Games, Hades i pucačina na kojoj je radio id Software, Doom Eternal.

Od spomenutih igara Hades i The Last of Us Part II imaju najviše nominacija. Obje igre uz nominaciju za GOTY našle su se u drugih sedam kategorija, od ukupno 30. Također, nominirano je gotovo sto različitih igara, a osim njih šest kategorija rezervirano je za esports. Sve kategorije i nominirane igre možete provjeriti na službenim stranicama, kao i dati svoje glasove igrama koje mislite da ih zaslužuju.

Ovogodišnje izdanje dodjele nagrada The Game Awards najavljeno je za 11. prosinac u 1 sat po lokalnom vremenu, pa ćemo vas uz dobitnike obavijestiti i o svim igrama koje će gospodin Keighley i ekipa najaviti. Ako budete sami htjeli pratiti događanje uživo, to ćete moći napraviti putem Twitch.tva i službenog YouTube kanala. Kategorije u obliku cvrkuta možete proučiti u nastavku.