Objavljeno više detalja za Conan Unconquered

Početkom prosinca prošle godine je Funcom objavio kako nas u 2019. čeka prva strategija čija će se radnja odvijati u brutalnom svijetu Conana barbarina. U suradnji s razvojnim timom Petroglyph (veterani koji su radili na serijalu Command & Conquer i zaduženi su za najavljene remastere) predstavili su Conan Unconquered, RTS u kojem ćemo graditi svoje utvrde i braniti ih od nadolazećih hordi neprijatelja.

Osim kratkog najavnog trailera i osnovnih informacija nismo tada ništa drugo dobili, ali je danas tim bio spreman prvi put prikazati gameplay i malo popričati o tom projektu. Prva napomena je da se radi o Alpha verziji igre, tako da ono što sada vidimo neće nužno tako izgledati kada konačna verzija stigne, ali svejedno daje solidan uvid:

Kao što nam je bilo rečeno prije par mjeseci, radi se o strategiji brzog tempa u kojem se igrači moraju braniti od nadolazećih valova neprijatelja (kao jedna od inspiracija spomenut je Early Access hit They Are Billions), a svaki od njih ima sve više jedinica i sve je teže sačuvati utvrdu. Kako biste bili sigurni da će vam to poći za rukom, morate pažljivo postaviti zidove i ostala zadnja koja će vam pomoći u obrani, a osim što to možete raditi sami, možete s još jednim prijateljem kroz online kooperativni mod podijeliti zadatke.

Conan Unconquered je u izradi za PC i trenutno znamo da bi trebao izaći do kraja lipnja ove godine. Više informacija bi trebali dobiti oko sajma GDC (Game Developers Conference) koji se održava krajem mjeseca, pa ako se to dogodi, prenijet ćemo vam. Sve što je tim objavio do sada možete pronaći na službenim stranicama, a ako želite, na Steamu možete dodati igru na popis želja.