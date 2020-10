Od Watch Dogsa do novog CoD-a - dolazi za svakog ponešto

Za malo manje od dva tjedna stiže nova generacija igraćih konzola, što znači da će ove godine biti još veća gužva za igre koje izlaze prije blagdana. Microsoftove Xbox Series S i Xbox Series X postat će dostupne 10. studenog, dok je izlazak Sonyjevog PlayStationa 5 zakazan za 12. studeni, a oni koji igraju na računalima dobit će priliku zaigrati većinu igara koja će na ta dva datuma postati dostupne.

Osim na dane kada izlaze konzole, ima i par igara koje ćemo moći zaigrati prije toga na PC-u i aktualnim konzolama, dok će neki portovi novih igara za nove konzole pričekati. Kako bilo, neovisno o tome na kojoj platformi igrate, koje žanrove volite i preferirate li AAA ili indie igre, sigurno ćete pronaći neku igru za sebe. Nismo ih izdvojili sve – ima i onih koji će izaći u boljim, ljepšim i bržim izdanjima za nove konzole koje su sada već dostupne, a koje će Microsoft nuditi kroz svoj Game Pass i backwards compatibility, odnosno Sony kroz posebnu kolekciju za PlayStation 5. Ono što smo propustili i mislite da ne bi trebalo zaobići možete ostaviti u komentarima.

Watch Dogs: Legion

Ubisoft voli raditi igre s otvorenim svjetovima i zatim u njih ubaciti hrpu stvari koje igrači mogu raditi, skupljati i otkrivati. Jedan od njih je serijal Watch Dogs koji je te njihove tipične elemente spojio s tematikom hakera. Prva igra je imala solidne ideje, ali je zloglasna zbog takozvanog downgradea grafike, nastavak je situaciju malo popravio uz dorađene mehanike i više sadržaja, da bi za treći nastavak tim smislio novi sustav.

Najveća novost u Watch Dogs: Legion je da svaku osobu koju vidite po ulicama Londona možete regrutirati u svoju grupu hakera Dedsec. Glavni grad Velike Britanije je u rasulu nakon terorističkog napada i sada život građana nadzire militarističko-tehnološka grupa Albion. Na vama je da okupite ekipu koju želite i otvorite oči sugrađanima u borbi protiv onih koji ljudima ograničavaju i uskraćuju slobode i prava. Osim što će sutra biti dostupna za PC i aktualnu generaciju konzola, timovi pripremaju portove i poboljšanja za Xbox Series X i PlayStation 5 koje će postati dostupne iduće godine.

Razvojni tim: Ubisoft

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX

Datum izlaska: 29. listopad

Dark Pictures Anthology: Little Hope

Listopad je zbog Noći vještica mjesec u kojem uvijek izađe najviše zastrašujućih igara, a kako bi ga okrunili, ekipa Supermassive Gamesa za petak priprema drugu igru u svojoj antologiji. Little Hope opet će pratiti grupu mladih ljudi koja će na naizgled normalnoj lokaciji naići na nešto sasvim nenormalno i nadnaravno, a u svom već prepoznatljivom stilu (Until Dawn, Man of Medan) svi članovi ove družine mogu umrijeti prije kraja same igre.

U drugom od osam planiranih nastavaka igrači će pratiti četiri studenta i profesora koji su zaglavili u napuštenom gradu nakon što im se autobus pokvario. Kao i u prijašnjoj igri, osim što sami možete istražiti gradić koji ima nesretnu povijest s lovom na vještice, tim je pripremio Shared Story i Movie Night modove. U prvom možete s još jednom osobom u online kooperativnom modu pratiti priču, dok je drugi rezerviran za sjedenje na kauču s još četiri druge osobe i dijeljenje kontrolera kad se lik kojeg ste odabrali pojavi na ekranu. Zasad nema spomena o verzijama za nove konzole, ali vjerojatno će ih biti.

Razvojni tim: Supermassive Games

Žanr: Survival horor

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 30. listopad

Dirt 5

Prva od dvije trkaće igre koje stižu u studenome je novi nastavak u serijalu Dirt. Poznatom razvojnom timu Codemasters je ovo već osma igra koja ima tu titulu, kao i četrnaesta u serijalu Colin McRae Rally. Ekipa koja radi na igri kaže da im je ovo najsmjelije trkaće iskustvo koje su do sada napravili, a igrači će moći voziti po brojnim lokacijama diljem svijeta na stazama prekrivenim šljunkom, ledom, snijegom i pijeskom.

Osim velikog broja staza, lokacija i vozila, tim je pripremio i posebnu karijeru s pričom u kojoj će vas voditi poznati glumci Troy Baker i Nolan North. Nakon što se proslavite u virtualnom svijetu kao najbolji novi vozač, možete uživati u kooperativnim ili natjecateljskim modovima na kauču ili online. Ako igrate na računalima ili ne planirate još kupovati nove konzole, Dirt 5 će biti spreman 6. studenog, dok će za Xbox Series X i PlayStation 5 izaći 10., odnosno 12. studenog.

Razvojni tim: Codemasters

Žanr: Trkaća igra

Platforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX

Datum izlaska: 6. studeni

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

EA se ozbiljno bacio u izradu remastera i remakeova, a među njima je i trkaća igra iz 2010. godine, Need For Speed: Hot Pursuit. Poznati trkaći serijal već dugo nije konzistentan što se kvalitete tiče, a ova igra na kojoj je radio Criterion Games je igračima ostala u dobrom sjećanju. Zbog toga nije neobično da upravo ona dobiva ovaj tretman, pa će svi ljubitelji jurilica uskoro opet moći bježati od policije ili loviti one koji krše zakon.

Radnja se odvija u fiktivnom Seacrest Countyju, a osim tipičnih grafičkih poboljšanja i prilagodbi za moderne sustave, Stellar Entertainment Limited priprema podršku za cross-platform multiplayer, natjecanja uz personalizirani sustav Autolog, sve sadržaje, izazove i DLC-ove koji su za original izašli, te uz to razne druge novosti. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered stiže na PC i aktualne konzole, a EA se nije izjasnio o verzijama za PS5 i Xbox Series X.

Razvojni tim: Criterion Games

Žanr: Trkaća igra

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

Datum izlaska: 6. studeni

Assassin's Creed Valhalla

Nakon pauze koju su uzeli prošle godine Ubisoft je opet spreman igračima dati da uskoče u poznati svijet Assassin's Creeda. Nakon Egipta i Grčke, pustinja, rijeka, mora i sunca, igrači se sele na sjever i druže s brutalnim Vikinzima koji će u potrazi za novim domom otići do Engleske. Vi ste Eivor, ratnik ili ratnica, ovisi što preferirate, i pokušat ćete ujediniti klan, proširiti svoje selo i lijepo zamoliti Alfreda Velikog da vas prestane maltretirati.

Uz mogućnost biranja spola Eivora, po prvi put u serijalu će igrači po želji moći podešavati izgled svojeg lika – kosa, ratničke boje, odjeća, oklopi, tetovaže, što god želite, možete napraviti. Dok se borite moći ćete u obje ruke držati oružja ili dva štita ako želite, a vraća se i Hidden Blade i više opcija šuljanja. Igrači mogu opet očekivati ogroman svijet s hrpom sporednih misija, zadataka i izazova, pa ako ga u cijelosti želite istražiti izdvojite puno sati. Kao i sve druge Ubisoftove igre, i ova već sada ima plan za dodatne sadržaje nakon izlaska, tako da će se ljubitelji serijala družiti s Assassin's Creed Valhallom i druge godine.

Razvojni tim: Ubisoft

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX

Datum izlaska: 10. studeni

Tetris Effect: Connected

Prije dvije godine vjerojatno nitko nije očekivao da će ljudi u većem broju opet uživati u Tetrisu, ali Monstars i Resonair pripremili su posebno iskustvo kroz Tetris Effect. Uz tipičan gameplay slaganja tetromina timovi su ubacili glazbeni element i slaganje u ritmu, a nova mehanika omogućava čišćenje redaka puno brže i lakše nego u originalu. Osim toga, ovisno o tome koliko vam dobro ide, igra nudi razne izazove koje rješavate dok slažete.

Tetris Effect je u početku bio ekskluziva za PlayStation 4, zatim su izašle verzije za PC i VR putem Oculus Questa, a uskoro stiže nova verzija za Xbox One i Xbox Series X/S. Tetris Effect Connected uključuje potpuno novi multiplayer mod u kojem će igrači moći surađivati. Ovaj dodatak će stići kao besplatna nadogradnja za sve ostale verzije igre idućeg ljeta, a oni koji imaju Xbox One ili planiraju nabaviti Microsoftovu novu konzolu moći će to napraviti kad one postanu dostupne. Također, kao i velik broj drugih igara, i ova će biti dostupna u sklopu Xbox Game Pass pretplate.

Razvojni tim: Monstars, Resonair

Žanr: Logička igra

Platforme: Xbox One, XSX

Datum izlaska: 10. studeni

Yakuza: Like a Dragon

Od 2006. godine igrači na zapadu mogli su pratiti život člana jednog od klanova Yakuze kroz niz akcijskih igara u kojoj je naglasak bio na nabrijanoj i često šašavoj borbi prsa o prsa. Kazuma Kiryu bio je glavni lik u svih šest nastavaka, bavio se svakakvim zabavnim sporednim aktivnostima, no Ryu Ga Gotoku Studio je nakon igre The Song of Life završio s njegovom pričom i zaključio da je vrijeme za nešto drugačije.

Rezultat novih ideja je Yakuza: Like a Dragon. Iako se radi o sedmom nastavku, na zapadu je Sega odlučila izbaciti brojku iz naslova. Razlozi su višestruki – za početak, nova igra ima novog glavnog lika, Ichiban Kasuga. Osim toga, tim je kompletno promijenio borbu i igrači će sada upravljati grupom ljudi u borbi na poteze i po prvi put u serijalu se veći dio radnje neće odvijati u vjernoj rekreacije jedne od četvrti u Tokiju, nego se seli u Yokohamu. Kao i u prijašnjim nastavcima, igrači mogu očekivati brojne sporedne aktivnosti i neke od likova iz prijašnjih igara. Unatoč promjenama, ljubitelji serijala imaju se čemu veseliti, a kakve avanture čekaju gospodina Kasugu, saznat ćemo uskoro.

Razvojni tim: Ryu Ga Gotoku Studio

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC, PS4, Xbox One, XSX

Datum izlaska: 10. studeni

The Falconeer

U indie svijetu nije neobično da jedna osoba radi većinu stvari na projektu, ali kada izgledaju kao The Falconeer, zapitamo se kako. Tomas Sala već nekoliko godina radi na ovoj igri s otvorenim svijetom u kojem na krilima velikih ptica istražujete The Great Ursee i borite se protiv velikog broja neprijatelja.

Igrači će u kampanji za jednog igrača moći birati nekoliko klasa koje će zatim moći poboljšavati i nadograđivati. Osim u zraku moći ćete zaroniti i u dubine oceana, pa nakon pobjeda, rješavanja izazova i otkrivanja tajni napredovati u tom izuzetno lijepom i detaljnom svijetu. Ovisno o tome kojeg lika odaberete pratit ćete specifičnu priču, pa možete kroz igru proći nekoliko puta. The Falconeer je najavljen za PC i Microsoftove konzole, a stiže kada i Xbox Series X.

Razvojni tim: Tomas Sala

Žanr: Simulacija, akcijska igra

Platforme: PC, Xbox One, XSX

Datum izlaska: 10. studeni

Fuser

Razvojni tim Harmonix poznat je po glazbenim igrama, odnosno serijalima Rock Band i Guitar Hero, a u najnovijoj igri imena Fuser omogućit će igračima da postanu virtualni DJ-jevi. Bit ćete zaduženi za održavanje velikog koncerta i nabrijavanje publike, a uz to ćete pokušati ostvariti što bolji rezultat.

Igra ima kampanju za jednog igrača u kojoj ćete sklapati razne DJ setove na brojnim lokacijama, a virtualna publika će vam usred koncerata davati zahtjeve. Što bolje obavljate posao, to će svi biti sretniji i dobit ćete više bodova. Uz to su najavljeni i multiplayer mod u kojem ćete s drugim igračima surađivati na miksevima, kao i freestyle mod u kojem ćete sami slagati svoje mikseve. Kada postane dostupna, ova će glazbena igra imati više od 100 licenciranih, popularnih pjesama, a Harmonix će popis proširivati nakon izlaska.

Razvojni tim: Harmonix

Žanr: Glazbena igra

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

Datum izlaska: 10. studeni

XIII

Trend izrade remakeova nastavlja se i uz kultni cel-shaded FPS zvan XIII. Original je izašao davne 2003. godine, a na novoj verziji surađuju PlayMagic Ltd. i francuski tim i izdavač Microids. Razvojni tim je s radom krenuo ispočetka, pa će igra izgledati puno bolje i trebala bi biti bolja za igranje zbog dorade gameplaya.

Vi ste XIII, čovjek bez identiteta koji se budi s amnezijom u državi koja je potresena nakon ubojstva predsjednika. Stvari nisu toliko grozne, jer ubrzo shvaćate da imate odlične reflekse i znate baratati arsenalom oružja i krećete na otkrivanje istine, kao i jedne od najvećih urota u povijesti te fiktivne zemlje. Kampanja se proteže kroz 34 staze, tim obećava raznolik gameplay i napete borbe. Iako je igra dobila neke promjene, tim je ostao vjeran originalu i zadržao glazbu i glumu. Trenutno su najavljene verzije samo za aktualne konzole, a oni koji igraju na Switchu morat će pričekati do sljedeće godine.

Razvojni tim: PlayMagic Ltd.

Žanr: FPS

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 10. studeni

Bugsnax

Ne bi bio popis nadolazećih igara da nema barem jedna bizarna. Čast tog opisa za svoj rad ima tim Young Horses, a budući da su zaslužni za Octodad: Dadliest Catch nismo previše iznenađeni. Njihov novi uradak zove se Bugsnax, radi se o avanturi i bavit ćete se skupljanjem i jedenjem bića koja su napola bube, napola grickalice. Ne znamo, ali izgleda zabavno.

Kao reporter zaputit ćete se na Snaktooth Island i pokušati sakupiti više od 100 vrsta tih bića, a ako želite možete ih ponuditi lokalcima koji će zatim nakon njihove konzumacije mijenjati izgled. Razvojni tim je doslovno shvatio uzrečicu „ono smo što jedemo“. Na igri rade već šest godina, a za sporiji pristup odlučili su se da ne bi ispalili na živce. Osim za Sonyjeve konzole stići će i verzija za PC, pa ako želite nešto vrckavo, šareno i malčice suludo Bugsnax će vam to pružiti.

Razvojni tim: Young Horses

Žanr: Avantura

Platforme: PC, PS4, PS5

Datum izlaska: 12. studeni

Spider-Man: Miles Morales

Jedna od najbolje ocijenjenih i najprodavanijih igara 2018. godine bila je Marvel's Spider-Man, akcijska avantura na kojoj je radio Insomniac Games. Sony već neko vrijeme ima ekskluzivna prava na izradu igara s ovim popularnim superherojem, a to će se nastaviti i sa Spider-Man: Miles Morales. Ovaj samostalni dodatak pratit će još jednog čovjeka-pauka, a radnja se nastavlja godinu dana nakon one u originalu.

Peter Parker je pomogao Milesu s treningom, ali je vrijeme da to što je naučio počne koristiti na ulicama New Yorka. Morales će se naći između dvije vatre – kompanija Roxxon Energy Corporation i kriminalci podzemlja koje vode Tinkerer ratuju, a građani su ti koji najviše ispaštaju. Osim nove priče, novi Spider-Man imat će nešto drugačije vještine i alate na raspolaganju, a tim će iskoristiti sve što novi hardver u PlayStationu 5 nudi – brzo učitavanje, ray-tracing, posebne mogućnosti kontrolera i 3D zvuk. Ako igrate na PlayStation 4, kod nas će igra izaći 12. studenog, dok će verzija PlayStation 5 postati dostupna tjedan dana kasnije, 19. studenog.

Razvojni tim: Insomniac Games

Žanr: Akcijska avantura

Platforme: PS4, PS5

Datum izlaska: 12. studeni

The Pathless

Annapurna Interacive je izdavač koji zna prepoznati jedinstvena i obično veoma lijepa, zabavna i kvalitetna iskustva, a čini se da će i akcijska avantura The Pathless biti takva. Razvojni tim Giant Squid (podvodna avantura Abzu) priprema akciju s pogledom iz trećeg lica u kojoj ćemo upravljati gospodičnom koja je poznata samo kao The Hunter. S obzirom na titulu, opremljena je lukom i strijelom, a zajedno sa svojim vjernim orlom istražit će velik i pošumljen otok koji krije brojne tajne.

Za razliku od ostalih igara s otvorenim svijetom ova nema mapu i igrači će morati pronaći svoj put koristeći sustav zvan Spirit Vision. Također, umjesto sustava checkpointa i ponovnog učitavanja nakon što ostanete bez zdravlja, izgubit ćete sve kristale koje ste skupili, pa tim zbog toga pretpostavlja da će igrači biti pažljiviji kod pristupanja problemima, izazovima, borbi i šuljanju. The Pathless izgleda izuzetno lijepo i obećavajuće, a što je tim pripremio moći ćemo saznati na Sonyjevim konzolama i računalima na dan kada PlayStation 5 postane dostupan.

Razvojni tim: Giant Squid

Žanr: Akcijska avantura

Platforme: PC, PS4, PS5

Datum izlaska: 12. studeni

Demon's Souls

Iako je FromSoftware postao poznatiji nakon što je izašao RPG Dark Souls, njihova formula koja danas ima svoj podžanr zvan souls-like započela je 2009. godine s Demon's Souls. Ova igra bila je dostupna samo za PlayStation 3 i nikada nije dobila port, ali će se to uskoro promijeniti. Tim poznat po odličnim remakeovima, Bluepoint Games, zadužen je za izradu kompletne preobrazbe te igre koja stiže istog dana kada i PlayStation 5.

Nova verzija rađena je ispočetka, a novi i stari igrači istražit će nemilosrdno kraljevstvo Boletaria. Kao što nas je FromSoftware do sada naučio, možemo očekivati da ćemo puno umirati, da nas čekaju svakakve zamke, lijepa okruženja, misteriozni NPC-jevi i fantastični bossevi. Budući da je malo igrača na zapadu zaigralo tu prvu igru, ovo će biti prilika da se svi ostali upoznaju s njom i vide što su prije više od 10 godina propustili. Iako je na Sonyjevoj prezentaciji pisalo da će Demon's Souls izaći i za PC, izdavač je to brzo opovrgnuo, ali se i dalje nadamo da će nakon perioda ekskluzivnosti i oni koji ne igraju na novoj konzoli imati priliku zaigrati ovaj RPG.

Razvojni tim: Bluepoint Games

Žanr: RPG

Platforme: PS5

Datum izlaska: 12. studeni

Godfall

Od najave na prošlogodišnjoj dodjeli nagrada The Games Awards akcijski RPG i takozvani „looter-slasher“ imena Godfall imali smo prilike vidjeti nekoliko puta. Ovo je prva igara najavljena za novu generaciju konzola, točnije PlayStation 5, a igrači nisu odmah bili nešto oduševljeni viđenim. Stvari su se promijenile s posljednjih nekoliko trailera u kojima je igra izgledala fantastično, a Counterplay Games i Gearbox Publishing pripremaju iskustvo u kojem je naglasak na borbi prsa o prsa i skupljanju loota.

Radnja se odvija u fantazijskom okruženju u kojem će igrači birati između jedne od pet klasa oružja, a ovisno o setovima oklopa koji su poznati kao Valorplates, moći će dalje podešavati kako će se lik kretati i boriti. Osim što možete igrati sami, Godfall ima podršku za drop-in kooperativni mod za maksimalno tri igrača. Sa spašavanjem Aperiona moći ćete pomoći na PC-u i PlayStationu 5, a tim nije rekao hoće li njihov akcijski RPG nekad stići na druge platforme.

Razvojni tim: Counterplay Games

Žanr: Akcijski RPG

Platforme: PC, PS5

Datum izlaska: 12. studeni

Call of Duty: Black Ops Cold War

Nova godina, novi Call of Duty, ovog puta uz novu generaciju konzola. Nakon prošlogodišnjeg modernog ratovanja došao je red da se opet malo vratimo u prošlost, točnije period Hladnog rata, a za Black Ops Cold War zaduženi su Treyarch i Raven Software. U šestom nastavku Black Ops dijela ovog FPS serijala pratit ćete kampanju i CIA operativca Russella Adlera ili ćete odmah uskočiti u nove i poznate multiplayer modove.

Kampanja je temeljena na stvarnim događajima, moći ćete po prvi puta u serijalu napraviti svojeg lika ako želite, a ovisno o tome što radite i koje odluke donesete dočekat će vas nekoliko završetaka. Što se multiplayera tiče u pripremi su 6v6, 12v12 i novi mod Fireteam za 40 igrača na velikom broju mapa. Uz to, tu je i popularan Zombies mod koji ima novu priču, a novi mod zvan Zombies Onslaught bit će ekskluzivan za Sonyjeve konzole do 1. studenog iduće godine. Na sve platforme, i one koje tek moraju postati dostupne igra stiže istog dana.