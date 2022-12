Ode plaća! - Velika zimska rasprodaja za Steamu

Jučer je pokrenut Steam Winter Sale, tradicionalna zimska rasprodaja na Valveovom servisu za koju su mnogi štedjeli. S potpunim pravom obzirom da se tijekom iste može nabaviti gomila igara uz prigodne popuste, pa je primjerice God of War snižen na 29,99 eura, Valheim koji je nedavno napokon dobio nove sadržaje u vidu Mistlandsa se nudi po više no prihvatljivih 13,99 eura, dok je Resident Evil Village upola jeftiniji – 19,99 eura. Ovogodišnji Winter Sale traje do 5. siječnja, pa imate vremena zaviriti u ponudu i popuniti kolekcije naslovima s ranije kreiranih lista želja, a možda naletite i na nešto što ste ranije previdjeli, a nudi se po povoljnoj cijeni.

Dakako, igre na popustima su samo jedan djelić ove velike završnice godine, a kako smo pisali prije mjesec dana kada je krenula jesenska akcija, igre koje smo tada nominirali u jedanaest kategorija su odabrane prema broju glasova i do 3. siječnja možemo glasati za vlastite favorite u odabiru Steam Awards 2022. Naravno da neki od naših prijedloga nisu ušli u uži izbor što je i logično, no u nekim kategorijama se ipak slažemo s većinom, poput one "Best game you suck at award" u kojoj smo nominirali Elden Ring.

Glasovanjem po kategorijama je moguće zaraditi prigodne Steam Trading Cards, a iste dobivamo i pregledom predloženog popisa od strane Steama na temelju igara koje igramo, najbolje prodavanih naslova i tako redom. Zanimljivost je kako se popisi mogu pregledavati svaki dan uz novu nagradnu kartu, a po jedna karta se dobiva i na svakih deset potrošenih dolara. Dakako, one koje su vam duplikati možete prodati ili kupiti od drugih igrača. Kartama pak izrađujemo bedževe i uz to dobivamo neke druge virtualne krasote koje korisnike Steama jako vesele što je sve detaljno objašnjeno ovdje, pa da ne duljimo, prepuštamo vas Steamovom prigodnom Winter Saleu 2022.