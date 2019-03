Originalni Diablo od danas dostupan na GOG-u, uskoro stižu Warcraft: Orcs & Humans i Warcraft II

Diablo je izašao posljednjeg dana u 1996. godini, a iako se mnogi radije prisjećaju njegovog nastavka, ovaj RPG svejedno ima kultni status. Igru do sada niste mogli nabaviti digitalno, barem ne legalnim putem, no u prilično iznenađujućem potezu su Blizzard i GOG danas svim igračima omogućili da je kupe putem tog servisa koji je pokrenut s ciljem oživljavanja starih PC igara.

Svi oni koji žete posjetiti svijet Sanctuaryja u tom prvom nastavku mogu to napraviti u autentičnom obliku s 20 FPS SVGA izgledom ili odabrati malo moderniju verziju koja podržava Windowse 10 i koja je malo popravljena. Uz to su ove dvije kompanije dogovorile mogućnost online igranja kroz Battle.net, ako vas to zanima. Ovisno o tome što preferirate, obje verzije dostupne su vam iz launchera.

"Koračanje tamnicama originalnog Diabla s Blizzardom budi osjećaj čistog uzbuđenja. Ovo je prilično osobna stvar za nas i radi se o jednoj od najtraženijih igara od strane naše zajednice. Prvi koraci ispod katedrale u Tristramu, slušanje savjeta Deckarda Caina, sve se to vraća, za stare duše, kao i za pridošlice", poručuje ekipa iz GOG-a.

Blizzard je jednako zadovoljan ovim potezom: "Bili smo tužni što ove kultne igre nisu bile dostupne našim igračima, zbog čega smo jako sretni što smo mogli surađivati s GOG-om da to ispravimo. Ovo je nešto što smo veoma dugo čekali i nadamo se da će naši igrači s veseljem uskočiti u te klasike."

Potpredsjednik i izvršni producent Blizzarda, Rob Bridenbecker, je umnožio broj igara zato što osim Diabla uskoro stižu i originalne verzije za Warcraft: Orcs & Humans i Warcraft II. Ako želite nabaviti originalni Diablo, možete to napraviti po cijeni od 8,89 eura na ovim stranicama, a za sve one željne nostalgične pljuske, tu je video ispod teksta.