Otkrivene novosti koje će Death Stranding 2 imati na PC-ju, ali i na PlayStationu 5

Najavom izlaska Death Strandinga 2 na PC-ju developeri su najavili uobičajene prilagodbe novoj platformi, ali i natuknuli da će u igru biti ubačeni novi sadržaji

Kako je najavljeno, Death Stranding 2: On the Beach stiže na PC prema planu te će ga igrači moći zaigrati već sutra poslijepodne.

Prilikom najave otkriveno je kako će spomenuta inačica stići sa svim onim prilagodbama novoj platformi, od otključanog broja sličica u sekundi i pune integracije tehnologija DLSS, FSR i XeSS pa do podrške za ultraširoke monitore i mogućnosti igranja tipkovnicom i mišom. Bilo je riječi i o novim sadržajima, no do jučer nismo znali o čemu je konkretno riječ.

Prosvijetlio nas je glavom i bradom Hideo Kojima gostujući u japanskoj radioemisiji Spacewalk. Kojima je izjavio kako će igračima biti dostupan novi način igranja To the Wilder, koji vidno otežava napredak, a dodane su i nove međuscene koje su iz nekog razloga izbačene iz originala.

Nadalje, u igru su uvršteni novi predmeti, mogućnost ponavljanja sukoba s bossovima, kao i razne prilagodbe igrivosti na temelju povratnih informacija igrača. Ponovno je napomenuo kako će sve ove novosti biti dostupne i vlasnicima PlayStation 5 verzije u vidu besplatne nadogradnje.