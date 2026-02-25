Objavljeni hardverski zahtjevi Death Strandinga 2 za PC

Nadolazeći Death Stranding 2 za PC je pred vratima, pa je ekipa Nixxesa, koja radi na ovom portanju, objavila hardverske zahtjeve koji su prihvatljivi za većinu igrača

Kako je najavljeno, Death Stranding 2 stiže na PC 19. ožujka, devet mjeseci nakon što se u izvornom obliku pojavio za PlayStation 5. Na preradi radi ekipa Nixxesa, koji na takvim poslovima imaju višegodišnje iskustvo, pa se svi toplo nadamo da su naučili ponešto na greškama iz prošlosti, pri čemu konkretno mislimo na The Last of Us Part 1, koji je mjesecima nakon izlaska na PC-ju krpan i popravljan.

Kako god bilo, ova će akcijska avantura na novu platformu stići s očekivanim prilagodbama koje omogućava superiorniji hardver, kao i nekim novostima koje su u planu i za PS5 verziju, a developeri su jučer objavili preporučene hardverske kombinacije ovisno o željenoj kvaliteti.

Kao minimum, odnosno 1080p prikaz pri 30 sličica u sekundi i niskim grafičkim postavkama, navode se procesori Intel Core i3-10100 ili AMD Ryzen 3 3100, upareni s grafičkim karticama Nvidia GeForce GTX 1660 ili AMD Radeon RX 5500 XT 8GB, te 16 gigabajta memorije, što je preporuka u svim kategorijama bez obzira na kvalitetu.

Uz istu razlučivost, ali sa 60 FPS-a i na srednjim postavkama, igra zahtijeva Intel Core i5-11400 ili AMD Ryzen 5 5600 uz Nvidia GeForce RTX 3060 12GB ili AMD Radeon RX 6600, dok su Intel Core i7-11700 ili AMD Ryzen 7 5700X te Nvidia GeForce RTX 3070 ili AMD Radeon RX 6800 preporučeni za 1440p prikaz i visoke grafičke postavke.

Posljednja kategorija predviđena je za odlikaše, s obzirom na to da bi se konfiguracije trebale sastojati od procesora Intel Core i7-11700 ili AMD Ryzen 7 5700X i grafičkih kartica Nvidia GeForce RTX 4080 ili AMD Radeon RX 9070 XT, no omogućavaju 4K razlučivost, stabilnih 60 FPS-a i vrlo visoke (najbolje) grafičke postavke.

Dakako, za mnoge igrače nedostižan san gledamo li divljanje cijena hardvera, no slabije preporuke nisu nerealne i vjerujemo da su prihvatljive većini.