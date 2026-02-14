Death Stranding 2: On the Beach stiže na PC prije nego što se itko nadao

Na jučerašnjem State of Playu PlayStation je prigodnim videozapisom najavio izlazak Death Strandinga 2 na PC-ju, a igramo ga već za mjesec dana

Damir Radešić subota, 14. veljače 2026. u 07:15

Jučerašnja Sonyjeva prezentacija State of Play, koju organiziraju nekoliko puta godišnje, između ostalog najavila je verziju Death Strandinga 2: On the Beach za PC. Za spomenutu smo znali da stiže na tu platformu, no sve nas je iznenadio datum izlaska s obzirom na to da je zakazan za 19. ožujka.

Kako znamo, Sony je, uz neke iznimke, prebacivanje vlastitih ekskluziva na PC prilično odgađao i trebalo im je i preko godinu dana da se pojave na drugoj igračoj platformi, no izgleda da pušu neki novi vjetrovi jer Kojiminom remek-djelu, koje smo u inačici za PlayStation 5 nahvalili, trebalo je samo devet mjeseci.

Prema očekivanjima, Death Stranding 2 za PC stiže s nekolicinom tehničkih prilagodbi, poput podrške za ultraširoke monitore, otključane granice FPS-ova i generiranja dodatnih frameova, a kako PlayStation Blog navodi, u njega će biti implementirani i neki novi načini igranja i izazovi, koji će također biti uvršteni u verziju za PlayStation 5.

Ono što bi moglo biti problematično jest činjenica da na portanju radi Sonyjev interni tim Nixxes, kojeg smo prilično kudili zbog iznimno loše odrađenog posla na prebacivanju The Last of Us Part 1 i nešto manje zbog Spider-Mana 2, no s obzirom na to da je prvi dio Death Strandinga za PC u nekim segmentima bio čak i bolji od izvornog izdanja, držimo palčeve da sve prođe kako je zamišljeno.

Death Stranding 2: On the Beach je u svakom slučaju neobična priča smještena u postapokaliptični svijet u kojem uskačemo u čizme dostavljača paketa kojeg je stasom i glasom utjelovio Norman Reedus.

Premda sama igrivost ne zvuči toliko zanimljivo, jer realno hodamo od točke A do točke B pazeći na maksimalnu nosivost i teren, svi oni dodatni elementi koji su u igru utkani i poboljšanja u odnosu na original u konačnici su rezultirali jednom od najboljih prošlogodišnjih igara koje smo imali priliku isprobati.

