Pillars of Eternity II: Deadfire u prodaji

Sredinom rujna 2012. godine razvojni tim Obsidian Entertainment, koji je do tada igračima bio poznat po igrama kao što su Star Wars KOTOR II - The Sith Lords, Neverwinter Nights 2 i Fallout: New Vegas, pokrenuo je Kickstarter kampanju za svoj novi RPG projekt Pillars of Eternity. Igra je uspješno financirana, a igrači i kritika su je dobro prihvatili kada je izašla krajem ožujka 2015. godine.

Nakon toga su izdali dvije velike ekspanzije pod nazivom The White March Part I i Part II te nakon toga odlučili da imaju još priča za ispričati u tom svijetu. Za novu su se igru umjesto Kickstartera odlučili za Fig, a umjesto Paradox Interactivea dogovorili su se s Versus Evilom za izdavačke dužnosti. Kao i original, Pillars of Eternity II: Deadfire prikupio je potrebna sredstva za razvoj te smo sada, nešto manje od godine i pol od završetka kampanje dobili konačnu verziju.

Ova vas igra vodi u titularnu regiju Deadfire i na svojem ćete brodu istražiti cijeli arhipelag kojeg ona krije. Zadatak vam je pronaći odbjeglog boga, a kojim ćete redoslijedom to napraviti ovisi u potpunosti o vama. "Podredite svijet svojoj volji dok istražujete neograničene mogućnosti koje uključuju detaljno podešavanje likova, potpunu slobodu istraživanja i velik broj značajnih odluka koje vas čekaju iza svakog ugla", kaže Obsidian.

Kao i u prethodniku, borbu u bilo kojem trenutku možete pauzirati i velik je naglasak stavljen na priči i interakciji s likovima. Ono što je drugačije je da su ovog puta za NPC-jeve zaposlili glumce, pa ćete se manje morati baviti čitanjem. Pillars of Eternity II: Deadfire je zasad dostupan samo za PC, a možete ga igrati putem Steama ili ćete verziju bez DRM zaštite pronaći na GOG-u, dok će verzije za PS4, Xbox One i Switch biti dostupne do kraja godine.

Ako vam o novom području i promjenama u igri u odnosu na original treba više detalja, pronaći ćete ih na službenim stranicama, a trailer koji je objavljen uz izlazak igre nalazi se ispod teksta.