Pokrenuta ekspanzija Burning Crusade za World of Warcraft Classic

Blizzard nas ponovo pokušava namamiti u svijet World of Warcrafta, igre u kojoj smo natukli toliko sati, da nas je uopće sram priznati. Kako i sam naslov ove objave govori, riječ je o nadogradnji Classic izdanja, odnosno izvornog prije svih silnih ekspanzija koje su uslijedile i preoblikovale WoW kojeg smo nekad znali i voljeli u potpuno novo iskustvo. World of Warcraft Classic su autori pokrenuli prije dvije godine na zahtjev mnogobrojnih igrača koji su željeli upravo ono originalno iskustvo koje ih je privuklo u Azeroth. Kako god bilo, prva ekspanzija, koju sada ponovo imamo prigodu proživjeti, je svojevremeno pokrenula "zlatno doba" World of Warcrafta koje se nastavilo i narednom Wrath of the Lich King kada je ova igra bila na vrhuncu slave i okupljala milijune igrača.

Sumnjamo da će Burning Crusade Classic uspjeti ponoviti svoj prijašnji uspjeh, no sigurni smo da će velik broj nostalgičara, koji se na tjednim okupljanjima s negdašnjim suborcima prisjećaju slavnih vremena, svakako obnoviti sjećanja uživo. Burning Crusade donosi dvije nove igrive rase, draenei na strani Alijanse, odnosno blood elves za Hordu, no tada je (a i danas za sve igrače Classica) mnogo značajniji podatak bio da prijašnje klase šamana i pladaina, koje su bile ekskluzivno vezane uz frakcije, sa spomenutim rasama može kreirati i suparnička strana. Nadalje, maksimalni stupanj razvoja je podignut za dodatnih deset nivoa, a predstavljen je i novi instancirani battleground, Eye of the Storm, kao i Arene u kojima će se mnogi okušati.

Sama priča nas pak vodi u Outland, novo područje i pradomovinu orka iz koje prijeti nova opasnost i igrači će imati na raspolaganju sedam zona nakrcanih novim zadacima i tamnicama koje nude daleko bogatiju opremu. Uz to, očekuju ih četiri raida, farmanje reputacija s brojnim frakcijama, kao i leteći mountovi što je bila velika novost, koja nekima isprva nije sjela, no obzirom na nepregledna područja kojima smo krstarili u Burning Crusadeu i u narednim ekspanzijama, uvelike nam je olakšalo napredak i developerima omogućilo dodavanje sadržaja koji nisu morali nužno biti u ravnini s ostatkom svijeta. U svakom slučaju, ako ste igrali World of Warcraft u vrijeme originalnog Burning Crusadea, vjerujemo da će vas, baš kao i nas same, ova vijest poprilični zasvrbjeti, a ukoliko još uvijek niste, prijateljski savjet je da ni ne isprobavate sreću - mogli biste ostati bez stvarnog života na duže vrijeme.