Postapokaliptična survival strategija Frostpunk dobiva nastavak

Tvorci surovog This War of Mine su 2018. objavili Frostpunk, igru koja se vidno razlikovala od spomenutog projekta i koja nas je odvela u novo ledeno doba u kojem civilizacija preživljava zahvaljujući ugljenu. Spoj okrutnog preživljavanja u nehumanim uvjetima, izgradnje i upravljanja naseljem, kao i strateških elemenata je ostvario veliki uspjeh i u travnju ove godine autori su objavili kako su ukupno prodali tri milijuna primjeraka, ali i istovremeno najavili da je treći DLC bio ujedno i posljednji što je mnogobrojne igrače vjerojatno razočaralo, no ne zadugo. Naime, već u lipnju je najavljeno kako će 12. kolovoza otkriti neke zanimljivosti glede budućnosti Frostpunka, što se i ostvarilo.

Umjesto novih dodataka, u skorije vrijeme bismo trebali zaigrati Frostpunk 2, nasljednika u kojem će uvjeti za život postati još suroviji. Ostaci ljudskog roda su pak 30 godina nakon događaja iz prvog dijela s ugljena prešli na naftu kao pogonsko gorivo bez kojeg ne bi dočekali slijedeće jutro, a surove uvjete brutalnošću nadmašuju samo odluke koje moramo donositi i time direktno utjecati na živote naših podanika, što je u prethodniku bio jedan od najznačajnijih elemenata igrivosti. Dakako, u našoj zajednici će uvijek biti onih koji se neće slagati s našim smjernicama, no morat ćemo se pobrinuti da kao skupina budemo ujedinjeni i spremni na neizbježne žrtve za opće dobro.

Sami autori pak kažu kako su narasli na gotovo 70 programera što im daje više radne snage fokusirati se na sve aspekte igrivosti i kvalitetu igre, no to nije sve čemu streme. Cilj im je Frostpunk 2 napraviti prepoznatljivim i unikatnijim od pukog nastavka, uz daleko veću slobodu izbora i odluka. Frostpunk 2 još uvijek nema točan datum izlaska, no to vas ne bi trebalo spriječiti da ga uvrstite na listu želja na Steamu.