Prijavite se za zatvoreno beta testiranje Desperadosa III

Jedan od IP-ova koji je u posljednjih godinu i pol nabavio THQ Nordic je strateški serijal Desperados, a kao i brojne druge koje su nabavili i ovaj su odlučili oživjeti. Vijest o tome da je Desperados III u izradi i da na njemu radi tim zaslužan za odlični Shadow Tactics: Blades of Shogun, Mimimi Productions, dobili smo za vrijeme prošlogodišnjeg sajma Gamescom, a sada stižu novosti vezane uz zatvoreni beta test.

Razvojni tim i izdavač objavili su da će se test održati između 9. i 22. srpnja, a svi koji bi htjeli sudjelovati mogu ostaviti svoje podatke i složiti se s NDA ugovorom (Non Disclosure Agreement, odnosno ne smijete objavljivati ništa vezano uz igru, ni reći nikome da sudjelujete u testu) na ovim stranicama. U beti će sudjelovati 500 igrača koje će tim nasumično odabrati i za njih tim ima posebnu poruku:

"Ovo nije beta u stilu 'odradite predbilježbe sad kako biste zaigrali prije drugih igrača i zapravo nam ne trebaju povratne informacije, jer igra izlazi za dva tjedna' na koju su igrači možda danas navikli. Zbilja želimo pozvati zajednicu igrača da zaigra igru dok je još u izradi i da zatim s nama podijele svoja mišljenja i želje. Nakon toga želimo biti sigurni da ćemo imati dovoljno vremena za reagirati na povratne informacije koje smo dobili i zajedno optimizirati iskustvo".

Desperados III vodi igrače na avanturu u SAD i Meksiko krajem 19. stoljeća u kojoj će strateški upravljati grupom odmetnika, rješavati brojne misije na raznim lokacijama, pronaći svoj stil igranja i nakon kampanje pozabaviti se posebnim izazovima ako im nije dosta Divljeg zapada. Igra je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a ako sve prođe glatko, trebali bi je zaigrati do kraja godine. Sve što je tim do sada objavio možete pronaći ovdje, a najnoviji video se nalazi ispod teksta.