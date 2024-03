Pritajena indie strategija Against the Storm dosegla milijunsku prodaju

Osim što je Against the Storm dobio odlične ocjene kritike, ovoj graditeljsko menadžerskoj strategiji je pozitivno mišljenje dalo preko 95 posto igrača na Steamu

Nakon što je početkom prosinca izašao iz early accessa i zasjao u finalnom izdanju, mediji su Against the Stormu prema Metacriticu dodijelili vrlo visoke ocjene s prosjekom od čak 91 posto. Igrači na Steamu su bili još velikodušniji, pa je pozitivno mišljenje izrazilo njih preko 95 posto, a neki dan su neovisni razvojni tim Eremite Games i izdavačka kuća Hooded Horse objavili da je prodaja premašila milijun primjeraka čemu su svakako pripomogle stalne nadogradnje kojima autori obogaćuju ovaj fantazijski svijet.

Za razliku od sličnih graditeljsko menadžerskih strateških naslova u kojima smo zaduženi za samo jedan grad, u Against the Stormu gradimo i brinemo o čitavoj mreži naselja kako bismo polako osigurali životni prostor i pokušali preživjeti razorne oluje koje razaraju sve pred sobom. Svaka misija donosi različite izazove, no zajednička im je okosnica prema kojoj izgrađujemo naselje, određujemo proizvodne lance, te istražujemo negostoljubivo okruženje u potrazi za resursima što uz pristupačno sučelje, pomalo mračnu atmosferu i adekvatan osjećaj dostignuća nije prošlo nezapaženo kod igrača.

Suosnivač Eremite Gamesa, Lukasz Korzanowski, smatra kako je za uspjeh igre najzaslužniji upravo odnos prema igračima, a uz dosadašnje dvije velike besplatne nadogradnje, u planu je i treća nakon koje će uslijediti DLC s novim rasama, biomima, zgradama i dakako, izazovima.