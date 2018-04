Procurile prve slike za Shadow of the Tomb Raider

Square Enix nikako da objavi informacije o novoj Tomb Raider igri kada to želi. Sve što je do sada poznato o Shadow of the Tomb Raider izašlo bi prije nego što izdavač to sam najavi, pa bi nakon procurenih informacija morali samo potvrditi ono što je već došlo do igrača. To se događa od prvih informacija o tome da je treći nastavak reboota serijala u izradi, tako da nas ne čudi što su i prve slike stigle na taj način.

Prošlog je mjeseca igra službeno najavljena i rečeno je da ćemo više saznati za vrijeme događanja koje je bilo zakazano za danas. Ipak, dobili smo deset slika i detalje o nekoliko verzija koje će igra imati.

Prema ovoj slici, Shadow of the Tomb Raider će imati čak pet verzija: obična, Digital Deluxe, Croft, Digital Croft i Collector's Edition. Što se točno u kojoj nalazi sigurno ćemo saznati nakon službenog predstavljanja, no vrlo je vjerojatno da će ove skuplje imati Season Pass.

Za objavljivanje slika je naravno kriv Amazon, a iako su u međuvremenu one uklonjene, dobri ljudi na internetu su ih uspješno sačuvali. Zasad izgleda kao da nema bitnih razlika i vjerojatno možemo očekivati sličnu akciju kao u rebootu iz 2013. godine i nastavku Rise of the Tomb Raider.

Shadow of the Tomb Raider izlazi 14. rujna ove godine za PC, PS4 i Xbox One, a umjesto Crystal Dynamicsa na igri radi Eidos Montreal. Vidjet ćemo što će uz ove informacije još Square Enix objaviti i prenijeti vam, a do tada možete baciti oko na službene stranice i dodati igru na popis želja na Steamu ako želite.

Dodatak:

Kao što je i bilo rečeno, Square Enix je službeno predstavio igru i objavio više detalja na službenim stranicama. Uz to smo dobili i prvi trailer te informaciju o tome kako će oni koji odrade predbilježbe dobiti pristup igri dva dana ranije.

Neki portali su dobili priliku zaigrati demo od 45 minuta i većina se slaže kako se radi o najmračnijem Tomb Raideru do sada i kako se Lara konačno počinje miriti s time što postaje. Sve što je do sada poznato pronaći ćete ovdje, a ispod teksta možete pogledati prvi video prikaz.