Prvi prikaz Cyberpunk 2077 gameplaya na Xbox konzolama

Ova bizarna i naporna godina bliži se kraju, ali prije nego što se pozdravimo s 2020. godinom čeka nas još nekoliko većih igara. Najveća je definitivno Cyberpunk 2077, koju bismo trebali zaigrati za malo manje od tri tjedna, ako se CD Projekt Red još jednom ne predomisli. Tjedan dana prije toga izaći će Immortals Fenyx Rising, nova akcijska avantura iza koje stoji Ubisoft, a ako vam se za nova iskustva ne čeka do tada, možete baciti oko na novi paket dobrih indie igara koji je pripremio Humble Bundle.

Prvi put prikazano kako Cyberpunk 2077 radi na konzolama

Ako ne dođe do četvrte odgode, izuzetno ambiciozan i veoma iščekivani novi RPG poljskog razvojnog tima CD Projekt Red igrat ćemo za malo više od dvadeset dana. Sve što smo do sada imali prilike vidjeti iz igre odnosilo se na PC verziju Cyberpunka 2077, da bi tim jučer u posebno pripremljenoj Night City Wire prezentaciji prvi put pokazao kako igra izgleda na Xboxu One X i novoj Microsoftovoj konzoli Xbox Series X.

Na obje konzole se prikaz vrtio u 30 sličica u sekundi, samo što je na novoj konzoli bilo stabilnije i ljepše, kao što se igra brže učitava, što je bilo za očekivati. Konkretna, next-gen poboljšanja CD Projekt planira za 2021. godinu kada će izbaciti dorađene verzije za Xbox Series X i PlayStation 5, a svi koji ne žele do tada čekati i planiraju sada igrati na konzolama imat će besplatnu nadogradnju kada one postanu dostupne.

Cyberpunk 2077 bi trebao izaći 10. prosinca za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S, osim ako dodatno vrijeme koje je tim nedavno opet uzeo za dorađivanje ne bude dovoljno. Igra je trebala postati dostupna 19. studenog, ali će se umjesto igre tada održati još jedan Night City Wire. Ako želite pratiti sve novosti, bacite oko na službene stranice.

Ubisoft objavio detalje Season Passa za Immortals Fenyx Rising

Po sada već poznatoj tradiciji francuski izdavač objavio je koje će dodatne sadržaje njihova nova igra imati prije nego što ona službeno postane dostupna. Immortals Fenyx Rising je akcijska avantura koja se opisuje kao The Legend of Zelda: Breath of the Wild uz Ubisoftov pristup gameplayu i s Grčkom mitologijom, a već sad su u planu tri dodatka i Season Pass.

Oni koji nabave cijeli Season Pass dobit će novi quest za glavnog junaka, odnosno junakinju Fenyx (budući da možete birati i podešavati po želji i ukusu), kao i dva druga velika dodatka podijeljena u epizode. Prva, A New God, vodi igrače na Olimp gdje će se u areni boriti sa raznim stvorenjima i obavljati razne zadatke koje im bogovi zadaju.

Zatim će se kroz Myths of the Eastern Realm, kao što ime kaže, zaputiti na istok, pozabaviti kineskom mitologijom i novim junakom imena Ku, dok se u The Lost Gods radnja vraća opet u Grčku, ali opet s novim junakom, novim borbenim mehanikama i novim lokacijama. Ako vam to nije dovoljno sadržaja, najavljeni su dnevni i tjedni izazovi, hrpa kozmetičkih dodataka i drugih stvari koje će biti svima dostupne besplatno.

Immortals Fenyx Rising izlazi 3. prosinca za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Switch, a sve informacije o igri, gdje možete odraditi predbilježbe i koji su sistemski zahtjevi možete proučiti ovdje.

Humble nudi vrlo dobar paket indie igara

Iako su u zadnje vrijeme više pažnje posvetili svojoj mjesečnoj pretplati Humble Choice, Humble Bundle tu i tamo još uvijek zna napraviti ponudu po kojima su prije bili poznati. Ovog puta su opet u suradnji s dobrotvornom udrugom Sweet Farm pripremili paket od devet igara, a možete odrediti koliki dio prihoda od vaše kupovine će ići u smjeru „stvaranja planeta koji će imati više suosjećanja i biti više održiv“.

Svi koji žele ključeve za aktivaciju na Steamu morat će izdvojiti minimalno 0,84 eura, a ta će im cifra osigurati svemirski rogue-like Out There: Ω Edition i retro avanturu ToeJam & Earl: Back in the Groove. Uz te dvije igre, za 6,29 eura dobit ćete još ključeve za odličan FPS SUPERHOT, blesavu point and click avanturu CHUCHEL i prilično dobar rogue-lite koji kombinira akciju i vođenje trgovine, Moonlighter. Za kraj su iza 10,12 eura ostale još četiri igre - odlično prihvaćen retro 3D platformer A Hat in Time, visual novel imena Coffee Talk, strategija na poteze s hakerskom tematikom Sigma Theory: Global Cold War i spoj RTS-a i tower defense žanra Necronator: Dead Wrong.

Ponuda vrijedi sljedeća dva tjedna, pa ako ste zainteresirani za kupovinu, zaputite se na stranice Humble Bundlea za sve detalje.