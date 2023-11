PS Plus u studenom daruje nove igre i dodatni popust na Sony Pictures Core

Sony je najavio igre Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers i Aliens Fireteam Elite kao nove besplatne naslove za pretplatnike na njihov servis PlayStation Plus

Svakog prvog utorka u mjesecu dolazi do smjene besplatnih igara na servisu PlayStation Plus koje korisnici istog mogu prisvojiti i igrati dokle god im traje pretplata. Dakako, ukoliko je prekinu, pa u nekom trenutku ponovo aktiviraju, igre koje imaju u kolekcijama će im ponovo postati dostupne. Solidna ponuda za listopad koja se sastoji od igara The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 i Weird West je dostupna zaključno s ponedjeljkom, a u utorak već slijede novi naslovi, konkretno Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers i Aliens Fireteam Elite.

Prije no što se ukratko prisjetimo što svaki donosi, valja spomenuti da će pretplatnici na PS Plus dobiti i dodatnih 15 posto popusta na Sony Pictures Core. Ovaj program je pokrenut prije par tjedana, a omogućava igračima da direktno s konzola PlayStation 4 i PlayStation 5 kupuju ili posude preko 2.000 filmova koliko ih je trenutno u ponudi.

Kao što i ime govori, Mafia II: Definitive Edition je obnovljeno izdanje originala koje se pojavilo prije tri godine u samostalnom izdanju, a kasnije je uvršteno i u kompilaciju Mafia: Trilogy. Priča kaže da se nakon završetka Drugog svjetskog rata veteran Vito Scarletta vraća u Empire Bay, grad rađen po uzoru na New York i Chicago, te se polako uspinje u mafijaškoj hijerarhiji kako bi otplatio očev dug i osigurao si bolju budućnost. Red zastrašivanja, red, vožnje, red pucanja i tako u krug, a sve popraćeno zanimljivom pričom čini Mafiu II iznimno privlačnim akcijskim naslovom.

Dragon Ball: The Breakers je pak asimetrični multiplayer naslov u kojem sedam igrača pokušava pobjeći jednom koji je daleko nadmoćniji, no vremenom i njihove sposobnosti rastu. Iako igra nije postigla značajniji uspjeh, franšiza Dargon Ball ima masivnu zajednicu koja guta sve što im se servira i ne sumnjamo da će i ovo izdanje imati svoju publiku. Treća igra koja se dijeli je Aliens Fireteam Elite, relativno svježi kooperativni survival multiplayer koji nije startao baš najuspješnije i nije baš najbolji predstavnik ovog popularnog žanra, no ukoliko imate dva prijatelja s kojima biste mogli zaigrati, svakako ga uvrstite u kolekcije. Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers i Aliens Fireteam Elite će biti dostupni do ponedjeljka, 4. prosinca.