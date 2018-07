Raiders of the Broken Planet mijenja ime u Spacelords, prelazi na F2P model

Krajem rujna prošle godine izašao je Raiders of the Broken Planet, akcijska igra s pogledom iz trećeg lica u kojoj možete igrati solo, s još tri igrača ili se upustiti u asimetrični 4v1 mod u kojem se jedan igrač pretvara u velikog bossa i drugim igračima zadaje glavobolje. Osim toga se razvojni tim MercurySteam odlučio na malo drugačije naplaćivanje same igre. Besplatno ste mogli preuzeti Eternal Soldier Starter Campaign koji je uključivao prve dvije misije, pet Raidera i mogućnost solo ili kooperativnog igranja. Tri druge kampanje koje je tim izdao prodavale su se svaka po 10 eura. Iako je ideja možda bila u redu, izvedba i zainteresiranost nisu, pa je tim zaključio da je vrijeme za promjene.

Putem objave na službenim stranicama i Steamu, odlučili su promijeniti ime svoje prve igre u Spacelords i od 23. kolovoza prijeći u potpunosti na free-to-play model. "Kada smo prošlog rujna izdali Raiders nadali smo se da će niska cijena od 10 eura po kampanji otvoriti igru velikom broju igrača, no to se nije dogodilo. Naša je vizija da u igri uživaju milijuni igrača u nadolazećim godinama, a kako bismo je ostvarili znači da im ovaj, sadržajem bogat, svijet moramo ponuditi besplatno. Ovime smo odgovorili na pritužbe naše zajednice i nadamo se da će se ona uklanjanjem ovih financijskih barijera dalje razvijati", rekao je režiser Enirc Alvarez.

Kako bi uz samu promjenu modela privukli još igrača, tim će za mjesec dana izdati i četvrtu kampanju zvanu Council Apocalypse kojom će završiti priču prvog dijela Spacelordsa. To znači da će igrači moći odigrati četiri nove, jedinstvene misije i zaigrati kao Valeria, nova članica Raidera. U objavi također stoji kako se ne radi samo o nadogradnji i promjeni imena, već o novoj igri koja je napravljena na temeljima Raidersa.

Onim igračima koji su uložili neke novce MercurySteam obećava "ekskluzivan sadržaj visoke kvalitete" o kojem će detaljnije porazgovarati u narednih par dana. Ako vam se ne čeka mjesec dana, u igru možete uskočiti odmah, a ako vas zanima što sve točno donosi Spacelords, tim je pripremio odgovore na pitanja koja vam se možda motaju glavom.

Raiders of the Broken Planet izašao je 22. rujna 2017. godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a unatoč tome što je razvojni tim prije par mjeseci besplatno podijelio sve kampanje nisu uspjeli zainteresirati dovoljno igrača da nastave s tim prvim modelom. Vidjet ćemo hoće li im F2P pomoći, a dok čekate možete baciti oko na novi trailer.