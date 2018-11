Sea of Thieves dobio još jednu besplatnu nadogradnju

Čini se kao da je koja godina prošla od izlaska gusarske multiplayer akcijske igre Sea of Thieves, ali je ona ustvari izašla u ožujku. Rare i Microsoft s prvom verzijom nisu baš oduševili igrače, a najveći prigovor bio je upućen nedostatku sadržaja. Iako su neki kroz roleplay sami uspjeli smisliti i odigrati zabavne scenarije, drugi su, opravdano, bili razočarani.

Zbog toga su i razvojni tim i izdavač obećali kako neće odustati od ovog projekta te kako će igrači svakih par mjeseci besplatno dobivati velike nadogradnje. Do sada ih je izašlo nekoliko, a od jučer je dostupna još jedna kojoj je dodijeljeno ime Shrouded Spoils. Najveća promjena je magla koja će predstavljati razne izazove - navigacija će biti teža, atmosfera jeziva i u njoj će se skrivati razne beštije ili čak neprijateljski brodovi.

Od drugih većih promjena spominje se detaljnije podešavanje brodova, nekoliko različitih vrsta Megalodona, susreti s Krakenom su sada opasniji, dok im je težina podešena broju posade koji se nalazi na brodu, nakon što porazite ove grdosije sada dobivate nagrade, dok jedrite možete susresti brodove prepune kostura koji vas mogu ignorirati ili napasti i ubačeno je šest novih Skeleton Fortova. Osim toga je tim ubacio nove kozmetičke dodatke, balansirao dijelove gameplayja i ispravio razne bugove. Cijeli popis promjena možete proučiti ovdje.

Sea of Thieves je izašao 20. ožujka i dostupan je za računala koja koriste Windowse 10 i Xbox One. Nadogradnju Shrouded Spoils možete besplatno preuzeti na obje platforme - na PC-u teži 4,22 GB, a na Xboxu One nešto manje, 2,94 GB: Razvojni tim je uz slike pripremio i video u kojemu možete vidjeti kratak pregled novih sadržaja, a ako vam to nije dovoljno bacite oko na stranice posvećene ovoj nadogradnji. Sve druge informacije o igri pronaći ćete na službenim stranicama.