Šef Take-Twoa obećava da BioShock 4 nije, niti će biti otkazan

Nakon prošlotjednih glasina da BioShock 4 nije ostvario razvojne ciljeve i smjene na vrhu razvojnog tima, Strauss Zelnick smiruje strasti i tvrdi da ćemo ga u nekom trenutku zaigrati

Damir Radešić petak, 8. kolovoza 2025. u 12:50

Prošlotjedni sastanak na kojem je ekipa Cloud Chambera gazdama iz 2K Gamesa prikazala trenutno stanje BioShocka 4 nije prošao baš najbolje. Dapače, šef spomenutog studija Kelly Gilmore najuren je iz tvrtke, dok je kreativni direktor Hogarth de la Plante degradiran u izdavački odjel. Uz sve to, najavljene su i velike preinake određenih dijelova novog BioShocka, pa je izgledno da četvrto poglavlje, najavljeno još prije šest godina, nećemo tako skoro zaigrati.

S obzirom na to da je remake originalnog BioShocka, prema nekim internim izvorima, otkazan prije nekoliko mjeseci bez dodatnih pojašnjenja, jasno je da se ovaj serijal našao u velikim problemima i fanovi su se počeli bojati da bi takva sudbina mogla zadesiti i BioShock 4. Povodom čitave situacije oglasio se Strauss Zelnick, šef Take-Two Interactivea, koji se kune da će se igra u neko doba pojaviti. Kako navodi, zahtjevi i očekivanja igrača posljednjih su godina narasli i nisu zadovoljni samo s „dobrim“, već očekuju najbolje, a misija njegove tvrtke je isporučiti im iznimno iskustvo.

Priznaje kako je razvoj imao svoje uspone i padove te da trenutni developeri, spomenuti Cloud Chamber, nose veliki teret uspjeha prethodnika, za koje je zaslužan Ken Levine, koji se nakon BioShock Infinitea odmaknuo od serijala. „Moramo biti sigurni da će ovo iskustvo, s jedne strane, biti u skladu s temeljima BioShocka te, s druge strane, predstavljati veliki korak naprijed“, kaže Zelnick.



