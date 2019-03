Službeno najavljen Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, izlazi iduće godine

Vampire: The Masquerade - Bloodlines je RPG koji danas uživa u kultnom statusu, ali za kojeg su kritičari kada je izašao 2004. godine u podjednakoj mjeri imali prigovore i riječi hvale. Priča i dijalozi su bili odlični, igrači su imali veliku slobodu s izradom lika i razvijanjem, a sve vaše odluke imale su posljedice u tom mračnom svijetu. Nažalost, igra je imala brojne tehničke probleme koji su kvarili one veoma dobro napravljene dijelove, a i borba se nije svima baš dopala.

Unatoč tome, ljubitelji vampira su jako dugo čekali nastavak, dok su neki odustali od nadanja i zaključili da se to neće dogoditi. Prvi put se nešto počelo spominjati prije tri godine, da bi se izdavač Paradox Interactive počeo ozbiljno baviti golicanjem mašte fanova originala ovog tjedna putem svojih društvenih mreža. Samu najavu ostavili su za svoju prezentaciju na sajmu GDC i prije nekoliko sati su službeno najavili Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Razvojni tim koji je dobio zadatak stvaranja novog svijeta je Hardsuit Labs, ali se njima pridružio jedan od tvoraca originala Brian Mitsoda. "Odlično je vratiti se u taj svijet. Pomalo je zastrašujuće, naravno, jer treba ispuniti očekivanja koja su fanovi u posljednjih 15 godina skupili, ali sve je išlo toliko glatko da smo priču smislili jako brzo. Počeli smo na njoj raditi čim smo čuli da je Paradox otkupio prava na World of Darkness IP", rekao je Mitsoda.

Radnja igre odvija se u Seattleu u saveznoj državi Washington i igrači će naći u ulozi mladog vampira koji će se pažljivo morati suočavati s raznim vampirskim klanovima i političkim frakcijama koje se bore za moć. Opet ćete to raditi s perspektivom iz prvog lica, šuljati se i boriti koristeći razne vještine kojima će vaš lik imati pristup.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a trebao bi izaći iduće godine. Paradox je već sada otvorio predbilježbe, pa možete birati između tri verzije: standardna za 60 eura, Unsanctioned za 70 eura i Blood Moon za 90 eura. Ako odlučite kupiti igru prije nego što izađe, uz sve tri verzije ćete dobiti First Blood paket koji uključuje soundtrack i tri kozmetička dodatka, a razlike između sve tri verzije možete vidjeti u nastavku:

PC verziju ćete moći nabaviti u četiri trgovine - Paradoxova, Steam, GOG i Epic - pa bi igrači koji igraju na toj platformi trebali biti zadovoljni. Ako želite biti u toku, pratite službene stranice, na kojima možete naći i nešto malo više detalja o igri, a vjerujemo kako će Paradox objaviti konkretniji prikaz i više informacija za vrijeme sajma E3.