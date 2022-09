Snimke gameplaya GTA VI procurjele na internetu

Korisnik GTAForumsa „teapotuberhacker“, objavio je 90 videozapisa koji prikazuju gameplay rane verzije Grand Theft Auta VI, novog nastavka Rockstarovog popularnog igraćeg serijala.

Trenutno nije jasno kako je navedeni korisnik uspio doći do ovako „škakljivih“ podataka, no u jednoj od objava tvrdi da je upravo on 18-godišnjak koji je nedavno hakirao Uber. Uz brojne snimke zaslona kao dokaz, mladi haker kaže da bi uskoro mogao objaviti još podataka, uključujući i izvorni kod GTA V i GTA VI.

Procurjele snimke trenutno se šire internetom brzinom munje, pa se mogu pronaći na YouTubeu, Twitteru, Redditu i brojnim drugim forumima. Inače, u jednom od popularnijih videa prikazuje se Lucia, ženski protagonist koji zajedno s kolegom Jasonom pljačka restoran brze hrane i uzima taoce.

Također, tu su i snimke konverzacija između NPC-ova, novog sučelja i animacija, pa čak i Rockstarovog internog GTA VI debug alata za PlayStation konzole.

gta 6 has even crazier NPC conversations pic.twitter.com/VxsCzMEEIk — 👔 (@Who2Pitts) September 18, 2022

Iako trenutno nije poznato koliko su ove snimke stare niti kada Rockstar planira izbaciti GTA VI, podsjećamo da je tvrtka u veljači službeno potvrdila da aktivno radi na razvoju igre.

„Uz neviđenu dugovječnost GTA V, mnogi od vas pitaju za novi nastavak ovog serijala. Sa svakim novim projektom u koji se upustimo, cilj nam je uvijek značajno odmaknuti od onoga što smo prethodno isporučili. Stoga sa zadovoljstvom potvrđujemo da je aktivni razvoj sljedeće GTA igre već započeo“, priopćili su tada iz Rockstara.