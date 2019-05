Star Wars Battlefront iz 2004. godine se pojavio na Steamu i GOG-u

Preksutra, 4. svibnja, je dan kojeg svake godine ljubitelji franšize Star Wars slave uz uzrečicu "May the 4th be with you". Ljubitelji igara mogu započeti s proslavom par dana ranije, budući da su rasprodaje već krenule, a i iznenada se pojavila jedna stara igra na dva servisa. Od sada svi zainteresirani igrači mogu nabaviti originalni Star Wars Battlefront kojeg je 2004. godine napravio razvojni tim Pandemic Studios.

To je bila prva igra u serijalu Battlefront u kojoj su igrači mogli istražiti velik broj poznatih lokacija i sudjelovati u bitkama koje smo gledali na velikim ekranima, a bila je i prilično dobro prihvaćena. Igra je imala nekoliko single player modova, te je uz to imala i podršku za multiplayer napucavanje - verzija za računala imala je podršku za 64 igrača, dok su konzolaši na PlayStationu 2 i Xboxu imali pristup splitscreenu i podršci za 32 igrača.

Svi oni koji se žele prisjetiti kako je to izgledalo mogu igru nabaviti na Steamu za 6,96 eura ili na GOG-u za 7,49 eura. Jedan je korisnik na Steamu među recenzijama ostavio upute za online igranje, pa ih možete proučiti ako ste zainteresirani. Osim ove igre, GOG je odlučio već sada ponuditi i brojne druge Star Wars igre po sniženim cijenama, a njima će se do kraja tjedna sigurno pridružiti i konkurenti kao što su Steam, Humble i Fanatical.

EA je također pripremio svoju ponudu, pa će svi oni koji plaćaju Origin Access Basic ili Premier pretplatu od sutra moći u cijelosti zaigrati čak dvanaest Star Wars igara među kojima su Jedi Academy, Republic Commando, Episode I Racer i Dark Forces. Već kad smo spomenuli EA, oni još uvijek imaju licencu za izradu igara koju im je Disney ustupio, a na novom Star Wars naslovu trenutno radi Respawn Entertainment i trebali bismo je zaigrati krajem ove godine. Nadamo se da će Jedi Fallen Order biti dobro odrađeno single player iskustvo koje u serijalu već dugo nedostaje.