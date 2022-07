Star Wars Knights of the Old Republic remake u ozbiljnim problemima

Prema ljudima povezanima s projektom, nova verzija Star Wars Knights of the Old Republica je odgođena do daljnjeg i pitanje je hoćemo li je zaigrati narednih par godina

Kako doznaje Bloomberg od izvora upletenih u razvoj, nova inačica Star Wars Knights of the Old Republica, kojeg smo izvorno zaigrali 2003. godine, je odgođena do daljnjeg, odnosno dok ekipa teksaškog Aspyra ne smisli u kojem će smjeru krenuti. Najavljen prošlog rujna uz veliku pompu o čemu smo pisali, ovaj remake je kod starijih igrača prizvao u sjećanja iznimno zabavnu igrivost i posve novu priču koja je oduševila fanove Star Warsa, no krajem lipnja stvari su se zakomplicirale.

Naime, tada je Aspyr u vlasništvu švedskog Embracer Groupa odlučio prikazati demo inačicu LucasArtsu i Sonyju s kojima na ovom projektu imaju partnerski odnos. Iako su developeri bili oduševljeni svojim dosadašnjim poslom i šuškalo se da bismo novi Star Wars Knights of the Old Republic mogli zaigrati čak do kraja ove godine, stigao je šamar i nevjerica. Tjedan dana nakon sastanka iz Aspyra su najureni direktor dizajna Brad Prince i umjetnički direktor Jason Minor koji nisu željeli komentirati novonastalu situaciju, no potonji je na društvenim mrežama objavio da je prilično iznenađen otkazom.

Glavešine Aspyra su programerima objasnili da demo nije bio na razini koju su partneri očekivali i da ne opravdava uloženo vrijeme i novac, pa će čitav projekt biti privremeno zaustavljen. Što točno developeri namjeravaju poduzeti, nije poznato, no prema njihovim riječima sa zatvorenog sastanka, izgledno je da novi Star Wars Knights of the Old Republic neće biti dovršen prije 2025. godine, a spominje se i da bi Saber Interactive, s kojima su u svibnju dogovorili partnerstvo za razvoj nekih dijelova igre, mogao preuzeti čitav posao.

Nakon što Electronic Artsu nije produžen ekskluzivni ugovor koji istječe iduće godine, svoju priliku da urone u svijet Star Warsa vidjele su mnoge izdavačke kuće poput Ubisofta, Quantic Dreama i dakako Aspyra, a upravo je Star Wars Knights of the Old Republic trebao biti jedan od prvih većih naslova kojeg su nakon "vladavine" EA igrači trebali zaigrati.