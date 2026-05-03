Steam top-liste: 26. 4. - 3. 5. 2026.
Crimson Desert najskuplja igra među prvih 10 najprodavanijih proteklog tjedna, kockanje s frendovima već za 4 eura - kockajmo do zore!
Top 10 PC — Najviše igrača (Peak CCU)
|#
|Igra
|Peak igrača
|1
|Counter-Strike: Global Offensive
|1.013.936
|2
|PUBG: Battlegrounds
|314.682
|3
|Rust
|143.870
|4
|Apex Legends
|124.262
|5
|Wallpaper Engine
|91.184
|6
|Grand Theft Auto V Legacy
|67.851
|7
|Call of Duty: Modern Warfare II
|67.419
|8
|Naraka: Bladepoint
|66.954
|9
|Baldur's Gate 3
|54.771
|10
|Helldivers 2
|53.399
Top 10 PC — Najprodavanije
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Counter-Strike 2
|Besplatno
|2
|Heroes of Might and Magic: Olden Era
|29€
|3
|Far Far West
|17€
|4
|Forza Horizon 6
|69€
|5
|Windrose
|29€
|6
|Diablo® IV
|49€
|7
|PUBG: Battlegrounds
|Besplatno
|8
|Gamble With Your Friends
|4€
|9
|Apex Legends™
|Besplatno
|10
|Crimson Desert
|69€
Top 10 Steam Deck — Najprodavanije kompatibilne igre
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Far Far West
|17€
|2
|Diablo® IV
|49€
|3
|Pragmata
|59€
|4
|Dead by Daylight
|7€
|5
|Cyberpunk 2077
|59€
|6
|War Thunder
|Besplatno
|7
|Warframe
|Besplatno
|8
|Slay the Spire 2
|22€
|9
|Nba 2K26
|19€
|10
|ARC Raiders
|39€
Top 10 VR
|#
|Igra
|Cijena
|1
|War Thunder
|Besplatno
|2
|VRChat
|Besplatno
|3
|F1® 25
|23€
|4
|Phasmophobia
|18€
|5
|Assetto Corsa
|4€
|6
|Assetto Corsa Competizione
|9€
|7
|Subnautica
|29€
|8
|Tabletop Simulator
|19€
|9
|No Man's Sky
|58€
|10
|Assetto Corsa EVO
|31€
Top 10 — Tjedna prodaja
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Counter-Strike 2
|Besplatno
|2
|Windrose
|29€
|3
|Heroes of Might and Magic: Olden Era
|29€
|4
|Far Far West
|17€
|5
|Crimson Desert
|69€
|6
|Pragmata
|59€
|7
|PUBG: Battlegrounds
|Besplatno
|8
|Apex Legends™
|Besplatno
|9
|Warframe
|Besplatno
|10
|Diablo® IV
|49€
Fantazmagorični Far Far West koji je "co-op" za jednog do četiri udružena pucajuća kauboja se čini prošlotjednim neočekivanim hitom iz indy/jeftilen kategorije. Hoće li potrajati do idućeg tjedna, usprkos "overwhelmingly positive" ocjenama igrača?
