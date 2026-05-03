Steam top-liste: 26. 4. - 3. 5. 2026.

Crimson Desert najskuplja igra među prvih 10 najprodavanijih proteklog tjedna, kockanje s frendovima već za 4 eura - kockajmo do zore!

Bug.hr nedjelja, 3. svibnja 2026. u 23:16
Forza Horizon 6 - uvijek bolje od pravoga Izvor: Steam

Top 10 PC — Najviše igrača (Peak CCU)

# Igra Peak igrača
1 Counter-Strike: Global Offensive 1.013.936
2 PUBG: Battlegrounds 314.682
3 Rust 143.870
4 Apex Legends 124.262
5 Wallpaper Engine 91.184
6 Grand Theft Auto V Legacy 67.851
7 Call of Duty: Modern Warfare II 67.419
8 Naraka: Bladepoint 66.954
9 Baldur's Gate 3 54.771
10 Helldivers 2 53.399

Top 10 PC — Najprodavanije

# Igra Cijena
1 Counter-Strike 2 Besplatno
2 Heroes of Might and Magic: Olden Era 29€
3 Far Far West 17€
4 Forza Horizon 6 69€
5 Windrose 29€
6 Diablo® IV 49€
7 PUBG: Battlegrounds Besplatno
8 Gamble With Your Friends 4€
9 Apex Legends™ Besplatno
10 Crimson Desert 69€

Top 10 Steam Deck — Najprodavanije kompatibilne igre

# Igra Cijena
1 Far Far West 17€
2 Diablo® IV 49€
3 Pragmata 59€
4 Dead by Daylight 7€
5 Cyberpunk 2077 59€
6 War Thunder Besplatno
7 Warframe Besplatno
8 Slay the Spire 2 22€
9 Nba 2K26 19€
10 ARC Raiders 39€

Top 10 VR

# Igra Cijena
1 War Thunder Besplatno
2 VRChat Besplatno
3 F1® 25 23€
4 Phasmophobia 18€
5 Assetto Corsa 4€
6 Assetto Corsa Competizione 9€
7 Subnautica 29€
8 Tabletop Simulator 19€
9 No Man's Sky 58€
10 Assetto Corsa EVO 31€

Top 10 — Tjedna prodaja

# Igra Cijena
1 Counter-Strike 2 Besplatno
2 Windrose 29€
3 Heroes of Might and Magic: Olden Era 29€
4 Far Far West 17€
5 Crimson Desert 69€
6 Pragmata 59€
7 PUBG: Battlegrounds Besplatno
8 Apex Legends™ Besplatno
9 Warframe Besplatno
10 Diablo® IV 49€

Fantazmagorični Far Far West koji je "co-op" za jednog do četiri udružena pucajuća kauboja se čini prošlotjednim neočekivanim hitom iz indy/jeftilen kategorije. Hoće li potrajati do idućeg tjedna, usprkos "overwhelmingly positive" ocjenama igrača?

