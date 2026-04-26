Steam top-liste: 19. 4. - 26. 4. 2026.

Detektiv je zatvorio istragu i nestao s ljestvice — Forza Horizon 6 već je tu i ne pita za dozvolu.

Bug.hr nedjelja, 26. travnja 2026. u 12:38

Ovaj tjedan Steam je ponudio novi razlog zašto je teško izaći iz kuće: Pragmata i Windrose stigle su s punim arsenalom razloga da ostaneš za računalom. Međutim, veterani "kanteraši" i PUBG-ovci i dalje praše svoje....

Top 10 PC — Najviše igrača (Peak CCU)

# Igra Peak igrača
1 Counter-Strike 2 1.013.936
2 PUBG: Battlegrounds 314.682
3 Rust 143.870
4 Apex Legends 124.262
5 Wallpaper Engine 91.184
6 Grand Theft Auto V Legacy 67.851
7 Call of Duty: Modern Warfare II 67.419
8 Naraka: Bladepoint 66.954
9 Baldur's Gate 3 54.771
10 Helldivers 2 53.399

Top 10 PC — Najprodavanije

# Igra Cijena
1 Counter-Strike 2 Besplatno
2 PUBG: Battlegrounds Besplatno
3 Windrose 30€
4 Pragmata 60€
5 Crimson Desert 70€
6 Forza Horizon 6 70€
7 Cyberpunk 2077 21€
8 Apex Legends™ Besplatno
9 Marvel Rivals Besplatno
10 Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors 10€

Top 10 Steam Deck — Najprodavanije kompatibilne igre

# Igra Cijena
1 Pragmata 60€
2 Cyberpunk 2077 21€
3 Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors 10€
4 Warframe Besplatno
5 Slay the Spire 2 23€
6 Ready or Not 25€
7 MOUSE: P.I. For Hire 30€
8 Dead by Daylight 8€
9 Persona 5 Royal 12€
10 Diablo® IV 50€

Top 10 VR

# Igra Cijena
1 VRChat Besplatno
2 War Thunder Besplatno
3 F1® 25 24€
4 Half-Life: Alyx 15€
5 Phasmophobia 19€
6 Assetto Corsa 20€
7 Into the Radius 2 27€
8 Microsoft Flight Simulator (2020) 40th Anniversary Edition 25€
9 Subnautica 30€
10 Tabletop Simulator 20€

Top 10 — Tjedna prodaja

# Igra Cijena
1 Counter-Strike 2 Besplatno
2 Pragmata 60€
3 Windrose 30€
4 Crimson Desert 70€
5 PUBG: Battlegrounds Besplatno
6 Cyberpunk 2077 21€
7 Warframe Besplatno
8 Marvel Rivals Besplatno
9 Apex Legends™ Besplatno
10 Dota 2 Besplatno

