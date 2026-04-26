Steam top-liste: 19. 4. - 26. 4. 2026.
Detektiv je zatvorio istragu i nestao s ljestvice — Forza Horizon 6 već je tu i ne pita za dozvolu.
Ovaj tjedan Steam je ponudio novi razlog zašto je teško izaći iz kuće: Pragmata i Windrose stigle su s punim arsenalom razloga da ostaneš za računalom. Međutim, veterani "kanteraši" i PUBG-ovci i dalje praše svoje....
Top 10 PC — Najviše igrača (Peak CCU)
|#
|Igra
|Peak igrača
|1
|Counter-Strike 2
|1.013.936
|2
|PUBG: Battlegrounds
|314.682
|3
|Rust
|143.870
|4
|Apex Legends
|124.262
|5
|Wallpaper Engine
|91.184
|6
|Grand Theft Auto V Legacy
|67.851
|7
|Call of Duty: Modern Warfare II
|67.419
|8
|Naraka: Bladepoint
|66.954
|9
|Baldur's Gate 3
|54.771
|10
|Helldivers 2
|53.399
Top 10 PC — Najprodavanije
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Counter-Strike 2
|Besplatno
|2
|PUBG: Battlegrounds
|Besplatno
|3
|Windrose
|30€
|4
|Pragmata
|60€
|5
|Crimson Desert
|70€
|6
|Forza Horizon 6
|70€
|7
|Cyberpunk 2077
|21€
|8
|Apex Legends™
|Besplatno
|9
|Marvel Rivals
|Besplatno
|10
|Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
|10€
Top 10 Steam Deck — Najprodavanije kompatibilne igre
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Pragmata
|60€
|2
|Cyberpunk 2077
|21€
|3
|Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
|10€
|4
|Warframe
|Besplatno
|5
|Slay the Spire 2
|23€
|6
|Ready or Not
|25€
|7
|MOUSE: P.I. For Hire
|30€
|8
|Dead by Daylight
|8€
|9
|Persona 5 Royal
|12€
|10
|Diablo® IV
|50€
Top 10 VR
|#
|Igra
|Cijena
|1
|VRChat
|Besplatno
|2
|War Thunder
|Besplatno
|3
|F1® 25
|24€
|4
|Half-Life: Alyx
|15€
|5
|Phasmophobia
|19€
|6
|Assetto Corsa
|20€
|7
|Into the Radius 2
|27€
|8
|Microsoft Flight Simulator (2020) 40th Anniversary Edition
|25€
|9
|Subnautica
|30€
|10
|Tabletop Simulator
|20€
Top 10 — Tjedna prodaja
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Counter-Strike 2
|Besplatno
|2
|Pragmata
|60€
|3
|Windrose
|30€
|4
|Crimson Desert
|70€
|5
|PUBG: Battlegrounds
|Besplatno
|6
|Cyberpunk 2077
|21€
|7
|Warframe
|Besplatno
|8
|Marvel Rivals
|Besplatno
|9
|Apex Legends™
|Besplatno
|10
|Dota 2
|Besplatno
