Steam top-liste: 3. 5. - 10. 5. 2026.
Neočekivani pridošlica top-listi je Dead as Disco - kombinacija "borilačkih vještina" (tabačina) uz disko glazbenu podlogu... "Overwhelmingly Positive", kaže profinjena publika na Steamu
Tko je ubio disco? Pitanje koje filozofe muči od kasnih sedamdesetih konačno dobiva odgovor u obliku mlatilice u kojoj svaki udarac i combo prate glazbene podloge. Charlie Disco, mrtvi bubnjar se vraća s one strane kako bi se na vlastitom komemorativnom koncertu obračunao s bivšim kolegama. Umrite u ritmu!
Top 10 PC — Najviše igrača (Peak CCU)
|#
|Igra
|Peak igrača
|1
|Counter-Strike: Global Offensive
|1.013.936
|2
|PUBG: Battlegrounds
|314.682
|3
|Rust
|143.870
|4
|Apex Legends
|124.262
|5
|Wallpaper Engine
|91.184
|6
|Grand Theft Auto V Legacy
|67.851
|7
|Call of Duty: Modern Warfare II
|67.419
|8
|Naraka: Bladepoint
|66.954
|9
|Baldur's Gate 3
|54.771
|10
|Helldivers 2
|53.399
Top 10 PC — Najprodavanije
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Counter-Strike 2
|Besplatno
|2
|Forza Horizon 6
|69€
|3
|Apex Legends™
|Besplatno
|4
|Diablo® IV
|29€
|5
|Far Far West
|17€
|6
|Heroes of Might and Magic: Olden Era
|29€
|7
|Gamble With Your Friends
|7€
|8
|PUBG: Battlegrounds
|Besplatno
|9
|Windrose
|29€
|10
|Conan Exiles Enhanced
|29€
Top 10 Steam Deck — Najprodavanije kompatibilne igre
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Diablo® IV
|29€
|2
|Far Far West
|17€
|3
|Warframe
|Besplatno
|4
|Baldur's Gate 3
|44€
|5
|Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite
|8€
|6
|War Thunder
|Besplatno
|7
|Dead as Disco
|19€
|8
|Slay the Spire 2
|22€
|9
|Pragmata
|59€
|10
|UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection
|16€
Top 10 VR
|#
|Igra
|Cijena
|1
|War Thunder
|Besplatno
|2
|VRChat
|Besplatno
|3
|Phasmophobia
|13€
|4
|Le Mans Ultimate
|27€
|5
|Subnautica
|29€
|6
|Assetto Corsa
|19€
|7
|IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad
|9€
|8
|Tabletop Simulator
|19€
|9
|Payday 2
|9€
|10
|No Man's Sky
|58€
Top 10 — Tjedna prodaja
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Counter-Strike 2
|Besplatno
|2
|Far Far West
|17€
|3
|Heroes of Might and Magic: Olden Era
|29€
|4
|Windrose
|29€
|5
|Apex Legends™
|Besplatno
|6
|Warframe
|Besplatno
|7
|Diablo® IV
|29€
|8
|PUBG: Battlegrounds
|Besplatno
|9
|Crimson Desert
|69€
|10
|Baldur's Gate 3
|44€
