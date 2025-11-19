Strateški RPG Dungeons & Kingdoms krenuo je u program ranog pristupa

Početkom tjedna u program ranog pristupa uletio je Dungeons & Kingdoms kojeg pod pokroviteljstvom Camlann Gamesa potpisuje Uncle Grouch Gaming. Riječ je o projektu samo jednog developera koji je pokazao prilično umijeće i maštovitost, a prema riječima autora, cilj je prikupiti povratne informacije igrača i u narednih godinu i par mjeseci oblikovati završnu verziju igre prema njihovim željama i savjetima.

Dungeons & Kingdoms je u isto vrijeme graditeljska strategija s prilično kompleksnim i interesantnim elementima, menadžerska simulacija, te hibridni RPG s obzirom da imamo mogućnost istraživanja tamnica i borbene dijelove protiv raznih čudovišta.

U ovoj razvojnoj verziji, igračima su na raspolaganju sandbox mod u kojeg je ugrađen tutorial, osnovni elementi preživljavanja, zadaci, prikupljanje resursa, oblikovanje terena i dakako, RPG akcija, kao i kreativni način igranja. U potonjem su otključane sve mogućnosti i igrači mogu bez ikakvih ograničenja istraživati svijet i graditi svoja sela kako im se svidi.

S obzirom da je riječ o prvoj razvojnoj verziji koja je puštena u javnost, bugovi i razni drugi nedostaci su očekivani, a Dungeons & Kingdoms do ponedjeljka možete nabaviti na Steamu uz 10 posto popusta na regularnu cijenu od 19,50 eura.