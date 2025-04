Subnautica 2 uskoro ulazi u program ranog pristupa

Unknown Worlds Entertainment nas je prije sedam godina potpuno oduševio survival avanturom Subnautica, koja nam je pružila sate zabave i urezala u sjećanje nevjerojatnu atmosferu – atmosferu koja se iz ležernog istraživanja podmorja u trenu pretvarala u bitku za goli život. Poneseni uspjehom i na zahtjev igrača, autori su dvije godine kasnije objavili spin-off, Subnautica: Below Zero, koji je donio određena poboljšanja, no svima je bilo jasno da se radi o sporednom izdanju, a ne pravom nastavku koji bismo, prema svemu sudeći, uskoro mogli zaigrati.

Nakon prošlogodišnjeg kratkog promotivnog videa, developeri su u svojoj novoj objavi najavili kako Subnautica 2 uskoro kreće u early access. Vodeći dizajner Anthony Gallegos u obraćanju javnosti pozvao je igrače da iskuse najveću i najambiciozniju igru ovog serijala do sada. „Po prvi puta, imat ćete priliku iskusiti Subnauticu 2 zajedno s prijateljima u kooperativnom načinu igranja. Ali bez obzira izaberete li igrati solo ili s prijateljima, nadamo se da će svaki zaron u dubine biti uzbudljiviji nego ikad prije“, kaže Gallegos.

Naravno, tijekom early accessa autori očekuju povratne informacije igrača kako bi dodatno prilagodili i poboljšali pojedine elemente. U pripremi su nova vozila, biomi, masivni Levijatani i dodatni predmeti koji će se postupno dodavati u igru. Prema najavama, Subnautica 2 bit će dostupna na Xbox Series X|S konzolama, Steamu i Epic Games Storeu, kao i putem Game Passa za PC.