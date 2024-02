Developeri Subnautice 2 smiruju strasti nakon sporne izjave izdavača

Nekoliko sati bilo je dovoljno za pobunu vjernih fanova Subnautice nakon izjave izdavačke kuće Krafton da će njen puni nastavak koristiti "game as a service" poslovni model. Naime, na konferenciji za ulagače je Krafton prilikom predstavljanja financijskog izvješća Subnauticu 2 predstavio kao "multiplayer nastavak originalnog IP-a" koji će igračima ponuditi istraživanje oceanskih dubina, solo igranje ili kooperativno do četiri igrača, te "Game-as-a-Service model".

Potonje je izazvalo pravu buru među fanovima koji su ovu izjavu proglasili "tužnom vijesti", te kako neki kažu, iako je jasno zašto to rade, ne znači i da je njihova odluka ispravna. Drugi pak čitavu krivnju prebacuju na Krafton koji je prije tri godine kupio developere Unknown Worlds, te na taj način došao u prigodu diktirati mnoge stvari među kojima i maksimizaciju profita.

U nekim drugim igrama taj model ne da funkcionira, nego je i poželjan, no oba prethodna poglavlja Subnautice su definitivno pokazali da je tako nešto u ovom serijalu suvišno. Tim više što je osjećaj izolacije od bilo kakve civilizacije u Subnautici potenciran na svakom koraku i igrač potpuno sam kroz svoje odluke i dostignuća prati priču.

Dodavati tome mikrotranskacije, sezone, vremenski ograničene događaje i koješta drugo i sve to naplatiti nema apsolutno nikakvog smisla. Osobno nam je čak i kooperativno igranje u ovom slučaju pomalo neobično, iako ne krijemo da ga u ostalim survivalima podržavamo i ne bismo mogli zamisliti neke igre bez društva prijatelja, no Subnautica je posve druga priča.

U vrlo kratkom vremenu se nakon negativnih komentara oglasio i Unknow Worlds koji su prilično uspješno ugasili požar. Naime, za "games-as-a-service" kažu da je riječ o planovima za nadogradnje u godinama koje slijede, što je tretman kojeg su dobila i prva dva poglavlja. Nastavljaju kako igra nije fokusirana na multiplayer, te da je kooperativno igranje potpuno opcionalno, dok Subnautica 2, kojoj to i nije finalni naziv već radni, u program early accessa neće ući ove godine uz detalje koji slijede u narednim mjesecima.

Možda najvažnija stavka u njihovom obraćanju koje je javnost trebala čuti su riječi: " No season passes. No battle passes. No subscription". Mnogo drame oko nespretnog etiketiranja, no drago nam je da su sada stvari mnogo jasnije i da će nam Subnautica 2 priuštiti mnoge sate zadovoljstva, baš kao i njeni omiljeni prethodnici.