Taktička pucačina Gray Zone Warfare danas kreće s programom ranog pristupa

Ovaj je tjedan bio vjerojatno najgori u povijesti pucačine Escape Form Tarkov koji je u beta programu već dugih sedam godina. Naime, do sada je ekipa Battlestate Gamesa uredno prodavala najskuplju verziju igre Edge of Darkness Edition za 150 dolara, a ista je igračima jamčila sve sadržaje i ekspanzije koji se ikad pojaviti. U siječnju je to pak promijenjeno u šest mjeseci besplatnog pristupa, da bi prije par dana krenula prodaja još skuplje verzije, The Unheard Edition, koja košta 250 dolara, a uz razne beneficije u samoj igri, donosi i pristup PvE sadržajima što niti jedno drugo izdanje nije uključivalo.

Naravno da su igrači pobjesnjeli i po društvenim mrežama razapeli Battlestate Games koji su u par dana nekoliko puta ublažavali svoje odluke, no šteta je napravljena. Za to vrijeme, lagano žvačući kokice i trljajući zadovoljno ruke, razvojni tim Madfinger Games je najavio ulazak u early access njihove taktičke pucačine Gray Zone Warfare koji na Steamu starta danas. Spomenuta je zbog vrlo slične igrivosti već ranije bila okarakterizirana kao direktna konkurencija Tarkovu, a sada su je mnogi počeli nazivati i "Tarkov killer". Gray Zone Warfare nas vodi na tropski otok čije je stanovništvo evakuirano, dok su tročlani timovi pod vodstvom Ujedinjenih naroda poslani na teren kako bi detaljnije istražili područje.

Sama igrivost je na neki način vojna simulacija uz gomilu predmeta i dijelova oružja kojima je ista moguće nadograđivati što automatski mijenja i stil igranja, dok svaka ozljeda ovisno na područje na kojem se nalazi utječe na performanse likova. Sudeći po dostupnim informacijama, Gray Zone Warfare će cjenovno varirati između 35 i sto dolara/eura, pri čemu najskuplje izdanje Supporter Edition donosi veći inventar i dodatnu ekskluzivnu opremu, a ulazak u early access i pristup serverima očekujemo danas u popodnevnim satima.