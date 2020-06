The Last of Us Part 2 je remek-djelo, kažu kritičari

Jutros u 9 dignuo se embargo na receznije za The Last of Us Part II. Kritičari diljem svijeta dobili su svoje kopije nove Naughty Dogove igre i mogućnost dijeljenja svojih misli o ovoj brutalnoj akcijskoj igri tjedan dana prije nego što ona postane dostupna. Nedugo nakon što su Sony i razvojni tim još jednom odgodili datum izlaska ove iščekivane igre procurili su detalji o priči, a dio igrača bio je prilično nezadovoljan onim što su saznali. Redatelj i pisac Neil Druckmann nedavno je izjavio da je to samo djelić cijele priče, a ako vjerujete kritičarima igra je remek-djelo.

U vrijeme pisanja svoje dojmove dalo je 66 recenzenata, a prosječna ocjena koju The Last of Us Part II ima je 95/100. Jedini tko zasad iskače je pisac za portal Game Revolution koji je igru ocijenio s 3.5/5, zbog toga što ga nije toliko impresionirala priča - kaže da novi likovi nisu baš zanimljivi i da se sve previše odužilo zbog čega gameplay, unatoč tome što je dobar, postaje repetitivan. Ostatak kaže da je igra nasilna, kao što se moglo zaključiti iz svih trailera koje smo do sada vidjeli, ali da bi igru svi trebali zaigrati.

The Last of Us Part II započinje pet godina nakon završetka u originalu, i dalje se radnja odvija u brutalnom post-apokaliptičnom svijetu, a iako na početku izgleda kao da se Ellie pronašla i ima miran život u gradiću i zajednici Jackson, stvari jako brzo postanu kaotične i krvave. Igrači će pratiti osvetnički pohod ove junakinje i vjerojatno se zapitati o ljudskoj naravi i da li je baš svo to nasilje nužno.

Svi koji žele zaigrati igru moći će to napraviti idućeg petka, 19. lipnja ekskluzivno na PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro konzolama. Predbilježbe su otvorene već dugo vremena, pa ako želite sada kupiti igru, možete to napraviti putem PSN trgovine. Jučer je objavljen posljednji trailer prije izlaska kojeg možete pogledati u nastavku, a sve ostalo o The Last of Us Part II možete pročitati na ovim stranicama.