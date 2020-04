The Last of Us Part II opet odgođen, novog datuma izlaska nema

Nikako na zelenu granu s 2020. godinom u igraćoj industriji, a ni općenito. Godina je počela s odgodama igara, nastavila s odgodama sajmova i događanja, a nakon što su se igrači pomirili s time da će kasniti Final Fantasy VII Remake, Marvel's Avengers, Cyberpunk 2077, kojima su se ovog tjedna pridružile Minecraft Dungeons i Wasteland 3, stiže još jedna loša vijest. The Last of Us Part II, jedna od najiščekivanijih igara i nastavak na igru koja se nalazi na velikom broju popisa najboljih u prošlom desetljeću, opet je odgođena.

Da bi stvar bila još gora, akcijska igra u kojoj je Ellie u prvom planu, sada više uopće nema datum izlaska. The Last of Us Part II je već jednom bio odgođen, a sada zbog koronavirusa, izazova stvaranja i dovršavanja igara iz domova developera znači da Naughty Dog ne može procijeniti koliko će im trebati vremena da se sve riješi.

Igrači su do sada imali strpljenja, i vjerujemo da će im ova situacija biti jasna, ali će sigurno biti i razočarani. Prvi put su Sony i Naughty Dog konačno objavili datum izlaska prošlog rujna, pa se zatim samo mjesec dana nakon toga predomislili. Razlozi su uvijek isti - što bolji konačan proizvod, ne žele požurivati, žele da nakon dugog čekanja svi budu zadovoljni. Isto je i ovog puta, uz dodatak da žele da svi igrači iskuse igru u isto vrijeme, a da to trenutno logistički veoma teško izvedivo. Teško im je bilo donijeti tu odluku, ali smatraju da nisu imali drugog izbora.

The Last of Us Part II trebao je izaći 29. svibnja ekskluzivno za PlayStation 4 i biti jedna od posljednjih velikih igara koje će biti dostupne za tu veoma popularnu konzolu prepunu izvrsnih ekskluziva. Zahvaljujući globalnoj pandemiji sada ne znamo kada će se to dogoditi, pa ćemo se za dovršavanje priče Ellie, Joela i cijele ostale ekipe u njihovoj nimalo lijepoj post-apokalipsi morati još strpjeti. Ekipa Naughty Doga je rekla da će podijeliti nove informacije čim ih budu imali, a do tada nam žele da budemo zdravi i zahvalni su na podršci i razumijevanju koje im fanovi pružaju. Sve što je do sada objavljeno za ovu igru možete potražiti na službenim stranicama.