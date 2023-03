The Last of Us Part I stigao na PC, igrači bijesni na lošu optimiziranost

Nakon dugo čekanja smo napokon dobili priliku zaigrati veliki The Last of Us Part I na PC-u, no zbog loše optimiziranosti, igrači su ga na Steamu pokopali

Vlasnici PC-ja su godinama iščekivali trenutak kada će napokon zaigrati The Last of Us na svojim skupim igračkama, što se jučer i ostvarilo. Konkretno, dostupan je The Last of Us Part I kojeg je moguće ugrabiti na Steamu i Epic Games Storeu, a kako već i vrapci na grani znaju, spomenuti nas vodi u postapokaliptični svijet u kojem kao Joel dobivamo zadatak prokrijumčariti četrnaestogodišnjakinju Ellie iz vojnog kompleksa obzirom da u sebi nosi potencijalnu nadu za budućnost čovječanstva.

Uz majstorski razvoj priče po kojem je ekipa Naughty Doga naširoko poznata, igrače očekuje gomila izazova i šokantnih scena, a ne treba zaboraviti i kako je nedavno okončani televizijski serijal dodatno zagrijao mase za ovu akcijsku avanturu.

Nismo željeli biti skeptični, no nakon što je procurila informacija kako na prebacivanju na PC autori surađuju s developerskim timom Iron Galaxy koji se nije iskazao u istom poslu na Unchartedu: Legacy of Thieves Collection, sumnje su postojale i da stvar bude gora, strahovi su se obistinili. Naime, na Steamu je pozitivno mišljenje o The Last of Us Part I dalo samo 32 posto onih koji su ga zaigrali uz objašnjenje kako su rušenja česta, igrivost pati od zastoja i općenito lošeg izvođenja. Navodno je kriva loša optimiziranost shadera i bez obzira na kojoj konfiguraciji igrali, igrači prijavljuju brojne probleme.

Navodno je rješenje pustiti igru da "odvrti" početnu optimizaciju koja i na snažnim računalima može potrajati i preko sat vremena, jer u suprotnom ista se radi u pozadini što dovodi do spomenutih problema, pa čak i do kompletnog rušenja računala, što moramo priznati osobno nismo iskusili godinama, a nije da uz toliko igara koje konstantno instaliramo baš revno brinemo o zdravlju našeg PC-ja.

I dok Naughty Dog u svom prigodnom obraćanju obećava da će i dalje sudjelovati u "dijeljenju svojih priča s PlayStationa na PC" i u budućnosti, trenutno ne spominju eventualne ispravke koji su očito više nego nužni. Pratimo daljnji razvoj situacije i držimo palčeve da će se ova "kriza" brzo riješiti, jer The Last of Us Part I je svakako igra koja zaslužuje daleko bolji tretman od onog kojeg je dobila.