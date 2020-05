The Last of Us Part II dobio novi trailer

Ekipi Naughty Doga sigurno trenutno nije lako. Osim što su izlazak svoje veoma iščekivane akcijske igre odgađali nekoliko puta, prošlog se tjedna na internetu pojavilo približno sat i pol snimki gameplayja koji prikazuju ključne trenutke u priči. Iako se u početku šuškalo o tome da je za curenje informacija zaslužan nezadovoljan bivši zaposlenik tima, zato što se o lošim uvjetima u kompaniji priča već neko vrijeme, ispostavilo se da su Sony i Naughty Dog krivce pronašli u hakerima koji su se dočepali materijala iz igre.

Budući da je početkom travnja rečeno da je izlazak za The Last of Us Part II odgođen do daljnjeg i nije dan ni okvirni novi datum izlaska, gotovo je sigurno da je ovaj razvoj događaja natjerao izdavača i tim da odluče izdati igru sredinom lipnja i da ne brinu toliko o tome hoće li svi igrači u isti čas moći zaigrati tu mračnu, post-apokaliptičnu priču. Vjerujemo da je i zato tim već sada pripremio novi trailer, koji možete pogledati u nastavku:

Nakon što su informacije procurile, veoma glasan dio igrača počeo je vikati na razvojni tim, redatelja i sve ostalo te uz to ostavljaju spojlere gdje god stignu, tako da ako imate u planu igrati igru još uvijek vam je najbolje izbjegavati čitanje bilo kakvih komentara na društvenim mrežama. Kao što je bilo za očekivati, PlayStation je isključio mogućnost ostavljanja komentara na novom traileru na YouTubeu.

Trailer koji nam je Naughty Dog pripremio nije nimalo veseliji od prikaza koje smo do sada imali prilike vidjeti, pa još uvijek ne očekujemo da ćemo se s igrom pretjerano zabaviti, nego preispitivati ono što radimo i kakve to posljedice ima na ono što se odvija na ekranu.

The Last of Us Part II je ekskluziva za PlayStation 4 i izlazi 19. lipnja. Joel je i dalje prisutan u igri, ali ćemo ovog puta od početka upravljati s Ellie i vidjeti što se događa u tom svijetu pet godina nakon završetka originala. Predbilježbe su nedavno opet otvorene i na Amazonu diljem svijeta, kontroverzama unatoč, ova je igra među najprodavanijima, tako da će sigurno velik broj igrača vidjeti što je to Naughty Dog pripremio i da li je nastavak bilo vrijedno čekati ili je priča trebala završiti s originalom. Sve ostale informacije možete pronaći na službenim stranicama.