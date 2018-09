The Walking Dead: The Final Season povučen iz prodaje

Iako je u planu bilo završiti posljednju sezonu ove avanture prije zatvaranja studija, izgleda kako se to možda ipak neće dogoditi

Nakon što je kasno u petak Telltale Games objavio kako je otpustio većinu svojih radnika i kako se pripremaju na zatvaranje studija počele su kružiti svakakve informacije. Radnici nisu dobili otpremninu, tjedan dana prije te vijesti navodno su tražili nove radnike, u planu je bilo nekoliko novih projekata, a ona glavna koja je mnoge neugodno iznenadila bila je da preostalih 25 radnika nije tamo da završe posljednju sezonu Walking Deada, već Minecraft.

U međuvremenu se javila i glumica Melissa Hutchinson, koja je svoj glas posudila Clementine i solidnom broju drugih likova iz Telltaleovih avantura, i potvrdila kako ne zna što će biti s ostatkom sezone i prema onome što ona zna da je druga epizoda koja je izašla ujedno i posljednja. Nakon toga se opet oglasio Telltale i rekao kako će vidjeti što mogu napraviti i kome mogu ustupiti igru da je završe do kraja, da bi danas povukli posljednju sezonu iz prodaje.

Trenutno više nije moguće kupiti The Walking Dead: The Final Season ni u jednoj digitalnoj trgovini - Steam, PlayStation Network, Xbox Marketplace i GOG.com. Jedino mjesto na kojem ima nešto više detalja je GOG gdje stoji sljedeće: "Telltale je zatražio privremeno obustavljanje prodaje za The Walking Dead - Final Season. Ako želite biti u toku sa svim novostima vezanim uz Telltale, molimo vas da pratite njihov službeni Twitter profil".

Zasad se Telltale nije još oglasio oko ove odluke, ali kako su igrači nakon vijesti o tome da sezona neće biti privedena kraju počeli zahtijevati povrate novca, vjerojatno je to najpametnija odluka dok ne budu službeno objavili što će se s igrom dogoditi. Druga epizoda dobila je podijeljene ocjene od kritičara, dok su igrači još uvijek zadovoljni onime što su dobili, iako je većini žao što vjerojatno neće vidjeti kraj.

Očigledno je da je Telltale već dugo u problemima, samo da oni koji vode kompaniju nisu bili spremni ništa ranije reći. Da im bude još malo gore, jedan bivši zaposlenik podignuo je tužbu u ime sebe i svih drugih radnika koji su iznenada dobili otkaz, a hoće li išta biti od toga, saznat ćemo uskoro. Kada budemo saznali što se točno događa s igrom, javimo vam, ali je svakako tužno da će priča Telltale Gamesa završiti na ovakav način.