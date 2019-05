THQ Nordic kupio još jedan studio, odabrali su Piranha Bytes, tvorce serijala Risen i Gothic

Početkom prošle godine je THQ Nordic krenuo s raznim akvizicijama, a samo neke od stvari koje je taj izdavač kupio uključuju Koch Media koji su im usput osigurali prava na IP-ove kao što su Metro i Saints Row, nezavisni tim Coffee Stain Studios, IP-ove Kingdoms of Amalur, Alone in the Dark, Carmageddon, Desperados, Second Sight i Timesplitters, a najnovija akvizicija dogodila se sredinom veljače kada su kupili razvojni tim zaslužan za RPG Kingdom Come: Deliverance, Warhorse Studios.

Očito je da im se RPG-ovi kao žanr dopada, jer su jučer najavili da su kupili njemački razvojni tim Piranha Bytes. Starijim igračima su poznati po serijalima Gothic i Risen, dok su mlađi možda čuli za njihov najnoviji projekt Elex, koji je također bio RPG samo sa znanstveno-fantastičnim elementima, ali koji nažalost nije najbolje prošao kod kritičara i igrača.

U službenoj izjavi za javnost koju je THQ Nordic objavio stoji sljedeće: "Piranha Bytes je jedan od najpoznatijih njemačkih razvojnih timova i zaslužni su za RPG-ove Gothic, Risen i Elex. Ova tri jaka IP-a pokazala su se veoma uspješnima i bit će izvrsni dodaci našem portfoliju. Radujemo se priključivanju Piranha tima našoj obitelji, koji u RPG zajednici uživa u legendarnom statusu, jer njihovi fanovi cijene igre koje su izdali i s nestrpljenjem čekaju nove projekte".

Predsjednik Piranha Bytesa, Michae Rüve, također je imao samo pozitivne stvari za reći: "S THQ Nordicom već dugo imamo uspješan odnosi i veoma smo uzbuđeni što ćemo se pridružiti toj grupi. THQ Nordic ima besprimjerno iskustvo i sposobnosti u razvoju igara i izdavaštvu i uvjereni smo da su oni idalan partner za podržavanje našeg tima i podizanje letvice. Sada kad smo postali članom THQ Nordic obitelji vidimo jedinstvenu priliku za stvaranje izvrsnih i značajnih RPG-ova koje će igračima dugo ostati u sjećanju."

Osim ovog, THQ Nordic je jučer izjavio da trenutno imaju više od 80 naslova u izradi, od kojih čak 48 još uvijek nije najavljeno. Vjerujemo da će nam barem mali dio toga biti spremni pokazati na nadolazećem sajmu E3, a već ako ne misle najavljivati ništa novo, da nam barem daju nove informacije o igrama za koje znamo da su u izradi - Desperados III, Biomutant, Wreckfest, Scarf i AquaNox: Deep Descent.