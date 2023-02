Together Team radi na HogWarpu, neslužbenoj multiplayer podršci za Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy je trenutni hit koji se službeno pojavio u petak, no čak i prije izlaska, zaigralo ga je gotovo pola milijuna igrača samo na Steamu zahvaljujući ranom startu kojeg im je omogućila kupovina raskošnije Deluxe inačice.

Riječ je o single player iskustvu u kojem u ulozi mladog studenta magije u Hogwartsu istražujemo njegove tajne i pobunu goblina iza koje stoje daleko opasniji protivnici. Uglavnom, prilično zabavno iskustvo koje je u potpunosti pogodilo ukus igrača, no nekima će možda nedostajati multiplayer kako bi igrali s prijateljima.

Loše vijesti glase kako ekipa Avalanche Softwarea koji su radili na Hogwarts Legacyju nema nikakvu namjeru uvrstiti ga naknadno, no dobre su da je Together Team ponovo zasukao rukave i punom parom rade na HogWarpu. Inače, isti je tim izbacio prilično popularni Skyrim Together Reborn, a da posao ide bolje od planiranog svjedoči i prvi video za kojeg kažu da je pokazni, te da bi u konačnici trebao podržavati zajedničko igranje do osam igrača s naglaskom na RPG elemente, no konačnu potvrdu svih elemenata koje će uvrstiti će dati naknadno.

Tvorac moda Yamashi kaže kako ne namjeravaju stvarati vlastite multiplayer sadržaje, već stvoriti stabilne temelje koji će omogućiti uživanje s prijateljima u postojećim sadržajima koje će igrači moći sami proširivati. Dodao je kako se dodatna dva člana originalnog Skyrim Together Reborn tima planiraju uskoro priključiti projektu, te da tako brzi izlazak pokaznog videa možemo zahvaliti ranijem radu na Strayu, koji koristi isti grafički sustav Unreal Engine 4.27.2 i premda je riječ o potpuno različitoj igri, u njemu su naučili neke osnove koje su primjenjive i na Hogwarts Legacy.

Prema planu, dodatna pojašnjenja HogWarpa bismo mogli dobiti do kraja ovog mjeseca, no za potpuno funkcionalnu modifikaciju ćemo pričekati "još najmanje par mjeseci", kaže Yamashi, te ponavlja da će biti potpuno otvorena za preinake svima koji se u tome žele okušati.