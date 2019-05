Total War: Three Kingdoms u prodaji

Prva igra u strateškom serijalu poznatom po bitkama u kojima sudjeluje ogroman broj jedinica, Total War, izašla je davne 2000. godine. Od tada smo dobili čak dvanaest nastavaka, da bi danas postao dostupan trinaesti - Total War: Three Kingdoms. Ovaj je serijal imao razne tematike, od povijesnih do fantazijskih, a ovog se puta Creative Assembly usmjerio na bojišta u Kini. Iako je igra trebala postati dostupna početkom ožujka, odgođena je do kraja svibnja u posljednji čas, ali na svu sreću onih koji su nestrpljivo čekali novu strategiju, do novih odgoda nije došlo.

Oni koji su upoznati sa serijalom znaju otprilike što mogu očekivati, a za one koji će prvi put zakoračiti u strateške vode igra spaja kampanju koja se dijeli na dva dijela - stvaranje i proširivanje carstva na mapi koristeći sustav na poteze i ogromne bitke koje se odvijaju u stvarnom vremenu. Glavni cilj je ujediniti Kinu i stvoriti dinastiju koja će vladati, a to naravno zahtijeva pažljivo taktiziranje, politiku i prikupljanje saveznika.

Tim je nastojao vjerno rekreirati izgled drevne Kine, a u tome im je pomogao poboljšani TW Engine 3. Osim uljepšane grafike, tim je doradio korisničko sučelje i pazio na artwork tako da sve odgovara razdoblju i lokaciji na kojoj se radnja igre odvija. Kada započnete kampanju moći ćete birati između 12 Warlorda koji su preuzeti iz povijesnog romana iz 14. stoljeća, Roman o tri kraljevstva. Uz glavnog junaka pridružit će vam se i drugi koji će vam pomoći s vođenjem vojske, upravljanjem raznim provincijama i jačanjem carstva. Također, razvojni tim je pripremio poseban sustav imena Guanxi koji je zamišljen tako da morate paziti na odnose između svih tih junaka, a ovisno o njima će se priča dalje razvijati.

Total War: Three Kingdoms možete zaigrati odmah na računalima i to putem Steama. Osim na Valveovom servisu, igru možete nabaviti na Humble Bundleu i Fanaticalu. Ako pitate kritičare, kao i one koji su već igru zaigrali na Steamu, igra je prilično dobra, što je dobro za razvojni tim i izdavača, budući da je prošlogodišnji nastavak Thrones of Britannia mnoge razočarao. Ispod teksta možete baciti oko na najnoviji trailer, a sve druge informacije o igri možete proučiti na službenim stranicama.