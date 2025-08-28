Tri godine nakon najave Judasa, Ken Levine potvrdio je da razvoj teče prema planu

U prvom konkretnom obraćanju javnosti autor BioShocka obećao je da će od sada češće objavljivati napredak u izradi novog projekta Judas, te je otkrio i neke zanimljivosti o razvoju priče

Damir Radešić četvrtak, 28. kolovoza 2025. u 12:05

Nakon raspada Irrational Gamesa, Ken Levine je okupio novi tim pod imenom Ghost Story Games i prije tri godine najavio Judas. Od tada o Judasu nije bilo informacija i priznajemo da smo i sami zaboravili na njega, no svježa objava na Steamu ponovno nas je zainteresirala, tim više što je u njoj progovorio sam Levine, koji kaže da će od sada češće komunicirati s igračima i objavljivati detalje o napretku igre.

Judas je akcijska avantura iz prvog lica smještena na brod Mayflower, koji prevozi ostatke ljudske vrste prema Proxima Centauri, gdje bi trebali pronaći novi dom. Samim brodom upravlja tročlana obitelj, ili „Big 3“, kako su nazvani u igri: Tom, koji želi zadržati čovječanstvo kakvo poznajemo; njegova supruga Nefertiti, koja ga želi pretvoriti u robotsku rasu; te njihova kćer Hope, koja ni sama ne želi postojati.

Utopijskom zajednicom masivnog broda upravljaju roboti koji prijavljuju svako neočekivano ponašanje privremenih stanovnika, a igrači su stavljeni u ulogu Judasa, djevojke koja ne želi biti ovca bez mozga, te će svojim postupcima pokrenuti revoluciju.

Kako kaže Levine u svom obraćanju, za razliku od njegovih prijašnjih igara poput System Shocka 2 i serijala BioShock, u Judasu ne postoji univerzalni neprijatelj. Judas će svojim akcijama privući pažnju velikog trojstva, koje pomno prati njezine postupke, način na koji pristupa borbi, hakiranju računala ili izradi predmeta.

Iako su u početku svi prijateljski raspoloženi, u nekom trenutku – koji može uslijediti i zbog pukog ignoriranja – jedan od njih će se pretvoriti u protivnika, steći nove moći i pokušati osujetiti planove glavne junakinje na svakom koraku, dok će joj preostali dvojac nastaviti pomagati. Tko će od njih troje to biti, ovisi isključivo o igračima, a to je prema Levineu bio i glavni fokus nedavnog testiranja, koje je, kako sam kaže, uspješno završeno.



