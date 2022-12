Trodnevno isprobavanje World of Warcraft: Dragonflighta i mjesec dana pretplate uz kupovinu

World of Warcraft: Dragonflight je nova ekspanzija za gotovo dvadeset godina stari MMO koja se pojavila prije manje od mjesec dana, a Blizzard nam već nudi da je besplatno isprobamo. Doduše, valja naglasiti kako probni period traje samo tri dana nakon aktivacije i tijekom istog ne možemo nastaviti avanturu s postojećim likovima u novim područjima, već nam je dostupno kreiranje nove rase dracthyr, točnije njihove herojske klase Evoker.

Evokeri kreću iz svoje početne zone i uz nju ćemo moći isprobati prvo poglavlje kampanje zaključno do 63. stupnja razvoja do kada možemo riješiti sve zadatke u za to predviđenim zonama, naučiti jahati zmajeve, te isprobati dvije instance, Ruby Lifepools i The Nokhud Offensive.

Ova ponuda vrijedi do 2. siječnja i za iskoristiti je nije potrebna mjesečna pretplata, ali za nastavak igranja jest, baš kao i kupovina jedne od tri dostupne verzije ovog dodatka po cijeni od 49,99 eura za osnovnu inačicu, do 89,99 eura za Epic Edition.

Valja spomenuti kako je također do 2. siječnja uz nabavku bilo koje verzije dostupan i poklon u vidu besplatnih mjesec dana pretplate, što je bez sumnje zanimljivo svakome tko se do sada dvoumio.

Glede budućnosti Dragonflighta, Blizzardovci su u posebnom priopćenju priznali kako će se trebati potruditi više nego ranije kako bi igrače svako malo očekivali novi sadržaji, a isti će prema obećanju na testnim serverima biti dostupni vrlo brzo nakon što prethodne implementiraju na službene.

Tijekom naredne godine u planu je šest nadogradnji, uključujući dvije velike s novim zonama, raidovima i sezonskim nagradama, a u međuvremenu će proširivati ovaj svijet novim događajima, tehničkim nadogradnjama, iskustvima u tamnicama, kao i pričom vođenim poglavljima i međuscenama koje će služiti kao uvod u nove avanture i zaključci prethodnih.