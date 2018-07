Two Point Hospital dobio datum izlaska

Dvojica veterana igraće industrije koji su radili u timu Bullfrog i koji su zaslužni za šašavu simulaciju vođenja bolnice Theme Hospital su početkom ove godine objavili kako rade na spiritualnom nastavku kojeg su nazvali Two Point Hospital. Odlučili su što vjernije rekreirati tu igru iz 1997. godine što je oduševilo nostalgičare, a možda i oni koji će prvi put zaigrati takvo nešto saznaju zašto je ona igračima bila draga.

Do sada nisu previše pričali o detaljima. Igru su najavili, dobila je svojih nekoliko minuta za vrijeme PC Gaming Show konferencije na sajmu E3, a sada smo od izdavača SEGA dobili datum izlaska. Two Point Hospital ćemo pokušati voditi od 30. kolovoza, a svi koji žele mogu već sada kupiti igru i ostvariti popust od 10 posto. Do izlaska će se prodavati po cijeni od 31,49 eura, a nakon toga po punoj cijeni od 34,99 eura.

Kao i u prethodniku, cilj u ovoj igri je pokušati uspješno voditi bolnicu u koju će vam ulaziti pacijenti s veoma neobičnim bolestima. Do sada smo mogli vidjeti mumije, ljude koji umjesto glava imaju žarulje ili koji na glavama nose lonce, pa čak i one koji pate od kubizma (ljudi doslovno sastavljeni od raznobojnih kocaka). Vi morate izgraditi bolnicu, zaposliti liječnike i ovisno o pacijentima koji vam dolaze i dijagnozama koje im dajete, kupiti adekvatnu opremu za njihovo liječenje.

Iako zvuči prilično jednostavno, komplikacije su naravno uvijek prisutne, pa će vam misije koje ćete rješavati u kampanji za jednog igrača stalno pružati nove izazove te ovisno u kojem dijelu Two Point Countyja gradite bolnicu, morat ćete paziti i na okoliš i vremenske uvjete. Oni koji su pedantni imat će pristup detaljnim statistikama kako bi na optimalan način vodili svoju bolnicu, a ako vam je bitno samo proći kroz misiju s minimalnim trudom, možete i to napraviti.

Razvojni tim je također objavio minimalne sistemske zahtjeve, dok su preporučene obećali objaviti za par dana kada završe s testiranjem raznih konfiguracija. Evo kako izgleda ovo što su objavili:

Operativni sustav : 64-bitni Windowsi 7

: 64-bitni Windowsi 7 Procesor : Intel Core i3-6100 ili AMD ekvivalent

: Intel Core i3-6100 ili AMD ekvivalent Grafička kartica : Nvidia GeForce GT 1030/Nvidia GeForce GTX 460 ili AMD RX550/AMD Radeon HD 8650

: Nvidia GeForce GT 1030/Nvidia GeForce GTX 460 ili AMD RX550/AMD Radeon HD 8650 Memorija : 4 GB RAM

: 4 GB RAM DirectX 11

HDD: 6 GB slobodnog prostora

Za kraj možete pogledati novi trailer u kojem možete vidjeti neke od problema s kojima ćete se susretati, a ako vas o igri zanima nešto više možete proučiti službene stranice.