U pripremi besplatan vikend za Rainbow Six Siege

Idućeg tjedna će se održati besplatan vikend za Rainbow Six Siege, objavio je Ubisoft putem službenih stranica. Taktičko napucavanje započinje u četvrtak 15. veljače, a ovisno o tome na kojoj platformi igrate moći ćete igrati duže ili kraće.

Ako ćete besplatan vikend odigrati na PC-u, to ćete moći odraditi putem Steama ili Uplaya do 19. veljače. Vlasnici Microsoftove konzole imaju dan više za igranje, dok će najbolje proći PlayStation 4 igrači koji će moći besplatno igrati do 20. veljače.

Kao što je običaj u ovim promocijama, svi zainteresirani imaju pristup cijeloj igri, a u ovom konkretnom slučaju to uključuje sve mape, modove i Operatore. Druga stvar koja je uobičajena je zadržavanje svog napretka ako ste odlučite na kupovinu pune verzije nakon probnog perioda.

Već kad spominjemo punu verziju, iako je nedavno Ubisoft najavio dizanje cijene za standardnu verziju, zbog ljutite reakcije zajednice odlučili su ostaviti cijenu kakva je i bila - 39,99 eura - dok druge dvije skuplje verzije (Gold i Complete) ipak postaju još skuplje.

Nakon besplatnog vikenda igrači će morati pričekati malo više od dva tjedna do početka treće sezone i prvih dodataka koji se zovu Opreation Chimera i Outbreak. One će biti dostupne svim igračima od 6. ožujka, a što sve drugo stiže u Rainbow Six Siege možete ukratko pročitati ovdje.

Sve druge detalje o igri i sadržajima koji su do sada izašli možete pronaći na službenim stranicama, dok se najnoviji trailer za kooperativni multiplayer mod sa zombijima i (navodno) vanzemaljcima nalazi ispod teksta.