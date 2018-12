U prodaji akcijska igra Just Cause 4 i strategija Mutant Year Zero: Road to Eden

Došli smo do posljednjeg važnog tjedna u godini za izdavanje igara, pa su nas istog dana dočekale dvije veće igre

Do kraja 2018. godine dijeli nas manje od četiri tjedna, a prije nego što se većina igraće industrija odmori, ostao je još jedan tjedan izdavanja i važnijih događanja. Osim nagrada The Game Awards na kojima ćemo dobiti solidan broj novih najava i trailera preostalo je par većih igara kojima ćemo zaokružiti prilično bogatu igraću godinu. Danas smo dobili dvije, a krajem tjedna ljubitelji Nintenda, borilačkih igara i serijala Smash Bros. moći će krenuti s nadmudrivanjem protivnika kroz Super Smash Bros. Ultimate.

Rico, eksplozije i Just Cause 4

Prva od dvije igre koju od danas možemo zaigrati je četvrti nastavak u kaotičnom akcijskom serijalu Just Cause. Rico, s kojim se družimo od 2006. godine opet se zaputio u fiktivnu banana republiku u kojoj će pomoći onima kojima to najviše treba, a metode koje koristi su malo upitne i prilično zabavne.

Razvojni tim Avalanche Studios je za novu igru glavnom junaku povećao arsenal s kojima može izvoditi svakakve vratolomije, ubacio novi sustav ekstremnih vremenskih uvjeta, mapa na kojoj se krećete je ogromna, a kreativno razaranje je i dalje prisutno. Kritičari su dali uglavnom solidne ocjene, no ako igrate na računalima mogli biste naletjeti na solidnu količinu bugova i probleme s performansama.

Vjerojatno je da će igra, kao gotovo i svaka veća u današnje doba, uskoro biti pokrpana, pa ako želite glađe iskustvo možda je bolje pričekati. Do tada, možete baciti oko na trailer i službene stranice za više detalja. Just Cause 4 dostupan je za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na sve tri platforme prodaje se u dvije verzije - obična po cijeni od 60 eura i Gold Edition za 89,84 eura koji uključuje nešto dodatnog sadržaja i Season Pass. Na PC-u možete kupiti još i Digital Deluxe Edition za 69,82 eura koji uz osnovnu igru uključuje posebnu letjelicu i Wingsuit.

Patak, divlja svinja i post-apokalipsa u Mutant Year Zero: Road to Eden

U ovoj smo godini imali priliku zaigrati solidnu količinu igara kojima je glavni uzor bio X-COM. Među njima su bile Battletech, Phantom Doctrine, dvije igre u Warhammer 40K svijetu, Mechanicus i Space Hulk Tactics te nekoliko takvih indie igara, da bi nas za kraj godine dočekao Mutant Year Zero: Road to Eden. Razvojni tim The Bearded Ladies je uz elemente strategija i borbe na poteze odlučio ubaciti šuljanje i istraživanje svijeta u stvarnom vremenu, čime su napravili zanimljiv spoj.

Radnja se odvija u budućnosti kada je nakon različitih katastrofa, za koje su zaslužni sami ljudi, čovječanstvo nestalo. Priroda se obnavlja, a njome lutaju mutanti koji nastoje preživjeti. Tako su prva dva lika s kojima se upoznate patak i divlja svinja koji hodaju i pričaju, a na svojem putovanju u potrazi za titularnim Edenom susrest ćete i druge zanimljive mutante.

Mutant Year Zero: Road to Eden dostupan je za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a oni koji su svoj sud dali na Steamu prilično su zadovoljni. Ako vam o ovom svijetu treba više informacija, pronaći ćete ih na službenim stranicama, dok se najnoviji trailer nalazi ispod teksta.