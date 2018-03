Ubisoft objavio detalje o Season Passu za Far Cry 5

Uz informacije o tome što mogu očekivati igrači koji planiraju kupiti skuplju verziju te igre, izdavač je najavio nešto što se zove Far Cry Arcade

Nova igra u serijalu Far Cry izlazi krajem ovog mjeseca, što naravno znači da je po Ubisoftu vrijeme da igračima kažu što mogu očekivati od sadržaja koji će izlaziti nakon originalne igre. Radi se o Season Passu koji će se ovog puta sastojati od tri "DLC avanture", a evo im imena i opisa:

Hours of Darkness - igrači će se vremeplovom vratiti u Vijetnam kako bi se borili protiv snaga Viet Conga i spasili svoje suborce

- igrači će se vremeplovom vratiti u Vijetnam kako bi se borili protiv snaga Viet Conga i spasili svoje suborce Dead Living Zombies - gdje bi bila igra da nema hodajućih mrtvaca. U ovom modu možete igrati kooperativno s prijateljima i boriti se protiv nadolazećih valova zombija kroz sedam različitih scenarija koje je zamislio režiser b-filmova

- gdje bi bila igra da nema hodajućih mrtvaca. U ovom modu možete igrati kooperativno s prijateljima i boriti se protiv nadolazećih valova zombija kroz sedam različitih scenarija koje je zamislio režiser b-filmova Lost on Mars - za kraj će igrači napustiti naš planet i otići na Mars gdje će se boriti protiv ogromnih svemirskih paukova i spasiti Zemlju od invazije

Uz ta tri dodatka Ubisoft je rekao kako će vlasnici Season Passa ili Gold verzije igre na konzolama besplatno dobiti Far Cry 3 Classic Edition. Radi se o portu te igre za PlayStation 4 i Xbox One koja izlazi ovog ljeta te kojoj će ti igrači imati pristup četiri tjedna prije izlaska. Oni koji planiraju Far Cry 5 igrati na PC-u će besplatnu verziju tog starijeg nastavka dobiti nakon što nova igra izađe.

Kako bi do sve bolje prezentirali, razvojni je tim pripremio video kojeg možete pogledati u nastavku.

Povratak Far Cry Map Editora

Ono što će biti uključeno uz osnovnu verziju igre je Far Cry Arcade. Radi se o "evoluciji map editora koji će pružiti neograničenu količinu besplatnog gameplayja i mogućnosti kreiranja mapa". Ubisoft je u novu verziju tog alata odlučio ubaciti elemente iz prijašnjih igara u serijalu Far Cry, kao i svojih drugih igara kao što su Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed IV: Black Flag i Watch_Dogs.

Kreativci će tako imati mogućnost stvarati svoje scenarije za jednog igrača, kooperativne modove, kao i multiplayer PvP iskustva. Evo kako bi to trebalo izgledati:

Za kraj je Ubisoft ostavio dio koji je nazvao "Live Events" u kojima će igrači rješavati razne izazove koji će biti raštrkani po Hope Countyju, a nagrade za njihovo uspješno odrađivanje bit će kozmetičke prirode - spominju se skinovi za oružja i vozila.

Far Cry 5 izlazi 27. ožujka za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Radnja igre odvija se u spomenutom okrugu u ruralnoj Americi gdje je blago pomahnitali propovjednik Joseph Seed zajedno sa svojim militarističkim kultom odlučio "spasiti" stanovništvo.

Vaš je zadatak naravno potruditi se da mu to ne uspije, a na svojoj strani ćete imati i one lokalce koji organiziraju pokret otpora. Ako se prije izlaska igre želite bolje upoznati sa svijetom kojeg je Ubisoft pripremio, posjetite službene stranice gdje ćete pronaći i informacije o predbilježbama koje su već neko vrijeme otvorene.