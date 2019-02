Ukoliko se bojkot nastavi, idući Metro bi mogao preskočiti PC

Krajem siječnja pisali smo o nenadanoj odluci izdavača Deep Silver prema kojoj će se Metro Exodus nuditi isključivo putem Epic Storea, dok bi na Steam trebao stići tek iduće godine. Odluka nije nimalo nelogična obzirom da Epic uzima mnogo manju proviziju od Valvea, te je njihov dućan počelo koristiti sve više izdavača. S druge strane, ovakav razvoj događaja je razočarao vjerne fanove koji u svojim kolekcijama na Valveovom servisu već imaju ranije nastavke Metro 2033 i Metro: Last Light ili jednostavno preferiraju Steam kao platformu na kojoj imaju sve na jednom mjestu. Prema priznanju na forumu Gameru, da bi igrači mogli biti nezadovoljni su bili svjesni i u 4A Gamesu koji potpisuju Metro Exodus, no očito nisu očekivali toliko jako bombardiranje negativnim kritikama oba ranija nastavka, te prijetnje igrača da će bojkotirati igru ili je zaigrati piratiziranu.

Jedan od članova 4A Gamesa pod nadimkom Scynet na spomenutim stranicama priznaje da ovako velika promjena i odabir Epica naspram Steama nije mogla stići u gorem trenutku obzirom da igra izlazi 15. veljače, no napominje da prijetnje piratskom verzijom nemaju smisla jer oni koji je misle igrati takvu ne bi ionako kupili original bez obzira gdje se nudi. Prilično grube riječi, no Scynet nije stao na tome, već nadodao da ukoliko se bojkot nastavi i nakon izlaska, razmišljaju da idući nastavak serijala u potpunosti preskoči PC kao platformu, te da ga objave samo za konzole. Je li ovo mišljenje samo jedne osobe ili čitavog tima, nije poznato, no činjenica jest da finalna odluka o ciljanim platformama, baš kao i dućanima u kojima će prodavati svoje naslove leži u rukama izdavača, u ovom slučaju, Deep Silvera.