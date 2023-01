Uncharted je definitivno završena priča, no nastavak Last of Us je moguć

Šef Naughty Doga je potvrdio kako o Unchartedu više nemaju što reći, no na pitanje o trećem dijelu Last of Us, dobili smo dvosmislen odgovor

U nedavno objavljenom intervjuu za Buzzfeed koji se ticao uglavnom Lasto of Us, dopredsjednik Naughy Doga Neil Druckmann se osvrnuo i svima dragi Uncharted. Kako znamo, posljednje izdanje koje smo imali priliku zaigrati je Legacy of Thieves Collection koje je Drakea napokon dovelo na PC, a ako je vjerovati šefu razvojnog tima koji ga potpisuje, to je ujedno i sve što su na tu temu imali za reći.

Kako kaže Druckmann, čitav serijal je bio iznimno uspješan, kako u smislu kritika, tako i financija, poglavito četvrti dio, no drago im je da nisu osjećali pritisak Sonyja glede novog nastavka, već su uspješno "povukli završni potez i rekli da su gotovi". Dakako, još uvijek postoji nada da će u nekom trenutku dovesti prva tri dijela na PC u obliku remastera, što bi obzirom na kvalitetnu priču i igrivost bilo više no pošteno, no nove avanture Nathana Drakea očito više nećemo iskusiti.

Realno, ovakav razvoj događaja nas niti ne iznenađuje obzirom da treba znati kada stati na loptu i reći "dosta", a osim toga, nakon posljednjeg originalnog izdanja Uncharted: The Lost Legacy kojim su nam predstavili nove glavne junake, bilo bi glupo vraćati se korak unazad. S druge strane, Last of Us je potpuno drugačija priča.

Trenutno iznimno aktualni televizijski serijal HBO-a je prema mišljenu kritičara najbolje izvedena adaptacija videoigre do sada i uopće ne sumnjamo da nam u budućnosti ne slijedi i prerada drugog dijela, no svi se pitaju što je s trećim igrom. Sony navodno neće dozvoliti snimanje treće televizijske sezone "na slijepo", no nema nikakvih glasina da je Last of Us 3 po kojem bi je radili u izradi ili barem u pripremi.

Na tu temu, Druckamnm kaže da sve ovisi o njima samima, odnosno "mogu li napravit zadovoljavajuću priču koja ima tu univerzalnu poruku ljubavi kakvu su imale prve dvije igre". Ako mogu, napravit će je, a ako ne, morat ćemo se zadovoljiti "snažnim završetkom drugog dijela i to će biti kraj".

Dakako, nije sve crno ili bijelo i mnogo je toga na vagi, ali nekako sumnjamo da bi se tako lako odrekli ovog odličnog serijala, pogotovo ne sad kad je dostigao novi vrhunac. I za kraj, samo kratka napomena. Kao i ostali hitovi s PlayStationa, Last of Us Part I stiže na PC i to već 3. ožujka, a vjerujemo da ni preradu drugog nećemo predugo čekati.