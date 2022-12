Upoznajete Hrvatsku uz Marka Pola na iOS-u i Androidu

Nezahtjevna avantura The Uncharted Roads of Marco Polo kombinira povijest i fikciju o neispričanim putovanjima Marka Pola kroz devet gradova Hrvatske

The Uncharted Roads of Marco Polo je novi proizvod hrvatskih programera, ovaj put ekipe Dreamtale Entertainmenta koji su odlučili iskoristiti lik i djelo Marka Pola kao temelj za ovu svoju avanturu. Dvojac koji stoji iza projekta na kojem su radili dvije godine, Josip Makjanić i Devis Vodopić, se nada da će ovaj njihov uradak predstaviti Hrvatsku na " vizualno zanimljiv i pozitivan način, te oduševiti sve one koji nikada nisu posjetili našu zemlju, dočarati im ljepote koje nas okružuju ili ih jednostavno podsjetiti na dane kada su u Hrvatskoj ljetovali".

Sama priča prati Olivera, mladog Britanca koji dolazi u Hrvatsku vođen tragom svog oca, te se upušta u avanturu života i rješavanje misterija Marka Pola. Ključni element avanture The Uncharted Roads of Marco Polo je ručno crtana grafika i lagane zagonetke koje se temelje na svjetski poznatim povijesnim ličnostima i legendama, a sadržaj je namijenjen za obitelj s inteligentnim i duhovitim dijalozima prikladnim za sve uzraste, posebice djecu. Cilj autora je pružiti spomenutima edukativnu komponentnu i na interaktivan način upoznavanje devet hrvatskih gradova, konkretno Korčule, Zagreba, Dubrovnika, Splita, Zadra, Hvara, Starog Grada, Motovuna i Grožnjana.

Kreativni direktor i voditelj projekta Josip Makjanić kaže kako se nada da će se ovaj projekt igraćim pružiti pozitivno iskustvo, dok dugoročno planiraju usmjeriti se na područje casual igara jedinstvenog umjetničkog izričaja i dobrog humora koje će ujedno promovirati kulturnu baštinu Hrvatske. The Uncharted Roads of Marco Polo je dostupan na Google Play Trgovini za Android uređaje i na App Storeu za iOS uređaje po cijeni od 4,99 eura, a sve dodatne informacije potražite na službenim web stranicama Dreamtale Entertainmenta.