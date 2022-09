Upoznajte drevne civilizacije kroz igru Googleove grupe za umjetnost i kulturu

Ako ste ikada poželjeli otkriti drevne civilizacije tako što ćete uroniti u njihov svijet sada to možete učiniti u 'The Descent of the Serpent', prvoj platformskoj videoigri Google Arts & Culture

O drevnim kulturama moguće je učiti posjetom muzeju no ipak i to iskustvo moguće je podići na potpuno novu razinu. Upravo to je cilj igre 'The Descent of the Serpent' koju donosi Googleova grupa za umjetnost i kulturu, koja je kreirana u suradnji s meksičkim Nacionalnim muzejom antropologije.

The Descent of the Serpent vraća igrače u prošlost u potragu za skrivenim predmetima u višeslojnom labirintu džungle, planina, obala i špilja.

Radnju i zaplet možete vidjeti u kratkom videu koji se prikazuje na početku igre. Radi se o pronalaženju izgubljenih predmeta i njihovo vraćanje u Chichen Itzu na vrijeme za solarni ekvinocij. Tada sunce baca sjenu na rezbarije na način koji podsjeća na zmiju koja se spušta niz stepenice spomenika, što je inspiriralo ime igre. Kao dio izazova, igrači su pozvani naučiti iznenađujuće, impresivne i zanimljive aspekte o drevnim mezoameričkim kulturama i suočiti se s mitološkim likovima koji će testirati znanje koje su prikupili tijekom avanture.

Igra je za igrače svih uzrasta, a može joj se pristupiti putem web preglednika na adresi goo.gle/serpent ili u aplikaciji Google Arts & Culture za iOS ili Android.