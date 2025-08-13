Vodeći producent Battlefielda 6 potvrdio je da će finalna verzija imati veće mape od onih iz bete

Prvi krug beta testiranja Battlefielda 6 donio je relativno male mape fokusirane na blisku borbu, što je razočaralo mnoge igrače, no srećom, finalno izdanje će uključivati i neke znatno veće

Još smo uvijek pod dojmovima prvog kruga testiranja Battlefielda 6 i, kao brojni igrači, zamijetili smo da smo u njemu imali priliku voditi žestoke bliske okršaje na relativno malim mapama. Zbog takvog iskustva i za mnoge prebrze igrivosti, usporedbe sa serijalom Call of Duty bile su neizbježne, a stvar neće popraviti ni drugi krug testiranja koji započinje već sutra i traje do nedjelje.

Naime, developeri u drugoj beti pripremaju prezentaciju Rush i Squad Deathmatch načina igranja te dodatnu mapu Empire State, koja je također manjeg formata i fokusirana na urbano ratovanje bez prisutnosti vozila.

Kako objašnjava David Sirland, vodeći producent igre, odabrali su upravo takve mape kako bi predstavili "nabrijanu" verziju Battlefielda i svima dokazali da su i to sposobni napraviti. „Velike mape postoje i tempo igrivosti je na njima prilagođen“, poručuje Sirland i nadodaje da ćemo se u to moći ubrzo uvjeriti.

Vjerojatno misli na puno izdanje Battlefielda 6, koje je najavljeno za 10. listopada, s obzirom na to da trenutno nisu najavili nova beta testiranja, što ne znači da nas ne bi mogli (ugodno) iznenaditi.